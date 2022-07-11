快訊

蔡炳坤用餐突倒下疑出血性腦中風 送醫開刀中「情況不大樂觀」

前國防部總政戰部主任二級上將曹文生今辭世 享壽80歲

中職／緊跟曾子祐入台鋼 伍祐城喜歡跟著他

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
平鎮高中投手伍祐城在首輪第7順位被台鋼雄鷹隊挑選。記者許正宏／攝影
平鎮高中投手伍祐城在首輪第7順位被台鋼雄鷹隊挑選。記者許正宏／攝影

台鋼雄鷹隊的首輪兩支籤都選擇來自平鎮高中的好手，狀元籤挑選游擊手曾子祐，第7順位則是投手伍祐城，可以繼續與曾子祐同隊，伍祐城說：「高三都是他帶我們，他有領袖氣質，會讓我們想跟著他。」

可以在首輪上榜，伍祐城直言沒想過，「感覺很不可思議吧！打了那麼久，可以順利進到這裡，這個門檻是很窄。」他期許台鋼上一軍之日，自己就能在一軍，而且要常駐一軍戰場。

被問到有何特質能在職棒舞台上發光，伍祐城想了想直率說：「好像沒有欸！」他點出最想提升的部分為均速，「希望可以提升到145（公里），也要多練幾顆比賽可以用的變化球，現在是直球、滑球可以，但變速、指叉、曲球都沒辦法用在比賽上。」

伍祐城將學長徐若熙視為自己的看齊目標，「學長和我一樣都是受過傷回來，回來後有更好的表現，希望可以像他一樣。」

他自承喜歡擔任後援投手，享受「拆彈」的快感，「想當終結者，最後的勝負在自己手上，還有壘上有人化解危機的感覺很爽。」

台鋼雄鷹 平鎮高中 徐若熙

延伸閱讀

中職／旅外5小投4人上榜 林鋅杰唯一落選

中職／黃勇傳未來將和林靖凱搭擋 和曾子祐拆夥很難過

中職／新科狀元曾子祐「林承飛2.0」？自評需加強之處

Live／中職新人選秀會 台鋼新軍止於26輪曾子祐領銜選30人

相關新聞

中職／台鋼雄鷹隊史第一位狀元郎 選曾子祐當主鋼樑

中華職棒新人球員選拔會今天晚間登場，台鋼雄鷹隊史第一支狀元籤，一如外界所料，帶走來自平鎮高中的游擊大物曾子祐。

中職／7支首輪籤放榜！平鎮應屆包4席大豐收 史上首見

中華職棒新人選秀今天登場，在台鋼雄鷹隊史第一支狀元籤挑選曾子祐後，另外5+1位首輪上榜選手也出爐，依序為林凱威、黃保羅、...

中職／旅外5小投4人上榜 林鋅杰唯一落選

今年共有5名具備旅外資歷的投手投身中職，林凱威無意外第一個上榜，由味全龍隊的榜眼籤帶走，中信兄弟隊的前兩輪分別挑選鄭浩均...

中職／黃子鵬9場優質先發貢獻大 「冠軍是老天給的禮物」

中職樂天桃猿隊拿上半季冠軍，本土投手黃子鵬貢獻度大，目前12場出賽9場優質先發、表現亮眼，轉先發第2年，角色不同但想對球...

中職／被拋彩帶沒關係！林智勝、吳東融鼓勵小龍：記住這感覺

樂天桃猿昨晚以10比2痛宰味全龍，靠著這場勝利奪下上半季冠軍，賽後味全龍官方YouTube放出一支影片，由今年轉戰龍隊的老將林智勝和隊長吳東融，賽後第一時間召集年輕的龍將們，要他們記住「被人家拋彩帶的

中職／葉君璋看40歲老將林智勝 開季表現真的太好

味全龍隊上半季淘汰指數歸零，確定無緣爭王，今天對戰樂天桃猿隊賽前，總教練葉君璋談到球隊整體表現，認為球員不管球技、心態都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。