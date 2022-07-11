中職／緊跟曾子祐入台鋼 伍祐城喜歡跟著他

台鋼雄鷹隊的首輪兩支籤都選擇來自平鎮高中的好手，狀元籤挑選游擊手曾子祐，第7順位則是投手伍祐城，可以繼續與曾子祐同隊，伍祐城說：「高三都是他帶我們，他有領袖氣質，會讓我們想跟著他。」

可以在首輪上榜，伍祐城直言沒想過，「感覺很不可思議吧！打了那麼久，可以順利進到這裡，這個門檻是很窄。」他期許台鋼上一軍之日，自己就能在一軍，而且要常駐一軍戰場。

被問到有何特質能在職棒舞台上發光，伍祐城想了想直率說：「好像沒有欸！」他點出最想提升的部分為均速，「希望可以提升到145（公里），也要多練幾顆比賽可以用的變化球，現在是直球、滑球可以，但變速、指叉、曲球都沒辦法用在比賽上。」

伍祐城將學長徐若熙視為自己的看齊目標，「學長和我一樣都是受過傷回來，回來後有更好的表現，希望可以像他一樣。」

他自承喜歡擔任後援投手，享受「拆彈」的快感，「想當終結者，最後的勝負在自己手上，還有壘上有人化解危機的感覺很爽。」