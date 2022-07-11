快訊

蔡炳坤用餐突倒下疑出血性腦中風 送醫開刀中「情況不大樂觀」

前國防部總政戰部主任二級上將曹文生今辭世 享壽80歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／旅外5小投4人上榜 林鋅杰唯一落選

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
林鋅杰。 報系資料照
林鋅杰。 報系資料照

今年共有5名具備旅外資歷的投手投身中職林凱威無意外第一個上榜，由味全龍隊的榜眼籤帶走，中信兄弟隊的前兩輪分別挑選鄭浩均、徐基麟，宋文華則直到第4輪才由統一獅隊挑選，林鋅杰則是唯一落榜。

今年中職選秀被評為「小年」，5位具備旅外資歷的投手以26歲的林凱威最被期待，旅美7年，在響尾蛇體系拚到最高層級2A，具備大聯盟等級的滑球，今年5月遭到釋出，轉戰獨立聯盟維持出賽，被視為鞏固後防的即戰力，龍隊在第一輪就出手。

24歲鄭浩均旅美生涯僅在去年於新人聯盟出賽7場、8.1局，今年3月即遭道奇隊釋出，成為本屆選秀第二位上榜的旅外選手，兄弟在首輪就決定帶回，兄弟再於第2輪挑走徐基麟，22歲的他僅留下2季旅美成績、最高層級1A。

宋文華旅美6年留下4季出賽成績，今年一度短暫駐足3A，卻未成為他的旅美生涯的轉機，他在上個月向教士隊提出離隊想法，主動將人生棒球篇章翻向下一頁，今天在選秀會上前3輪始終未見他的名字，直到第4輪才由獅隊帶走，

23歲林鋅杰旅美4年，最高層級曾於高階1A出賽1場，去年季後遭費城人隊釋出，年初加入業餘球隊新北禾聯成棒隊維持出賽，但成績欠佳，在選秀會上也未獲青睞，成為今年唯一落榜的旅外選手。

選秀 中職 林凱威

延伸閱讀

中職／7支首輪籤放榜！平鎮應屆包4席大豐收 史上首見

中職／曾子祐有望成台鋼狀元 選秀會挑戰入選人數新高

中職選秀／林凱威有終結者能力 成棒投手鄭亦軒是珍珠

中職／龍隊選秀排第二 葉總打好「即戰力」算盤

相關新聞

中職／台鋼雄鷹隊史第一位狀元郎 選曾子祐當主鋼樑

中華職棒新人球員選拔會今天晚間登場，台鋼雄鷹隊史第一支狀元籤，一如外界所料，帶走來自平鎮高中的游擊大物曾子祐。

中職／7支首輪籤放榜！平鎮應屆包4席大豐收 史上首見

中華職棒新人選秀今天登場，在台鋼雄鷹隊史第一支狀元籤挑選曾子祐後，另外5+1位首輪上榜選手也出爐，依序為林凱威、黃保羅、...

中職／旅外5小投4人上榜 林鋅杰唯一落選

今年共有5名具備旅外資歷的投手投身中職，林凱威無意外第一個上榜，由味全龍隊的榜眼籤帶走，中信兄弟隊的前兩輪分別挑選鄭浩均...

中職／黃子鵬9場優質先發貢獻大 「冠軍是老天給的禮物」

中職樂天桃猿隊拿上半季冠軍，本土投手黃子鵬貢獻度大，目前12場出賽9場優質先發、表現亮眼，轉先發第2年，角色不同但想對球...

中職／被拋彩帶沒關係！林智勝、吳東融鼓勵小龍：記住這感覺

樂天桃猿昨晚以10比2痛宰味全龍，靠著這場勝利奪下上半季冠軍，賽後味全龍官方YouTube放出一支影片，由今年轉戰龍隊的老將林智勝和隊長吳東融，賽後第一時間召集年輕的龍將們，要他們記住「被人家拋彩帶的

中職／葉君璋看40歲老將林智勝 開季表現真的太好

味全龍隊上半季淘汰指數歸零，確定無緣爭王，今天對戰樂天桃猿隊賽前，總教練葉君璋談到球隊整體表現，認為球員不管球技、心態都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。