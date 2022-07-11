中職／旅外5小投4人上榜 林鋅杰唯一落選

今年共有5名具備旅外資歷的投手投身中職，林凱威無意外第一個上榜，由味全龍隊的榜眼籤帶走，中信兄弟隊的前兩輪分別挑選鄭浩均、徐基麟，宋文華則直到第4輪才由統一獅隊挑選，林鋅杰則是唯一落榜。

今年中職選秀被評為「小年」，5位具備旅外資歷的投手以26歲的林凱威最被期待，旅美7年，在響尾蛇體系拚到最高層級2A，具備大聯盟等級的滑球，今年5月遭到釋出，轉戰獨立聯盟維持出賽，被視為鞏固後防的即戰力，龍隊在第一輪就出手。

24歲鄭浩均旅美生涯僅在去年於新人聯盟出賽7場、8.1局，今年3月即遭道奇隊釋出，成為本屆選秀第二位上榜的旅外選手，兄弟在首輪就決定帶回，兄弟再於第2輪挑走徐基麟，22歲的他僅留下2季旅美成績、最高層級1A。

宋文華旅美6年留下4季出賽成績，今年一度短暫駐足3A，卻未成為他的旅美生涯的轉機，他在上個月向教士隊提出離隊想法，主動將人生棒球篇章翻向下一頁，今天在選秀會上前3輪始終未見他的名字，直到第4輪才由獅隊帶走，

23歲林鋅杰旅美4年，最高層級曾於高階1A出賽1場，去年季後遭費城人隊釋出，年初加入業餘球隊新北禾聯成棒隊維持出賽，但成績欠佳，在選秀會上也未獲青睞，成為今年唯一落榜的旅外選手。