快訊

蔡炳坤用餐突倒下疑出血性腦中風 送醫開刀中「情況不大樂觀」

前國防部總政戰部主任二級上將曹文生今辭世 享壽80歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／黃勇傳未來將和林靖凱搭擋 和曾子祐拆夥很難過

聯合報／ 記者藍宗標／台中即時報導
黃勇傳在年度選秀會首輪被統一獅隊挑中。記者許正宏／攝影
黃勇傳在年度選秀會首輪被統一獅隊挑中。記者許正宏／攝影

「平鎮幫」黃勇傳在中職年度選秀會首輪被統一獅隊挑中，未來進職棒後，二、游搭檔不再是曾子祐，而是同樣出身平鎮青棒隊的林靖凱，他說：「和曾子祐拆夥很難過，以後要多向林靖凱學習。」

黃勇傳青棒時期以二壘防區為主，未來將是獅隊全力栽培的內野潛力股，他表示，很感謝家人和教練一直支持，以後要好好保持身體健康，別受傷才有更多機會，如果有機會也要好好把握。

今天在首輪第5順位被獅隊挑中，黃勇傳覺得有些意外，他說：「本來想說順位會比較後面，因為很多旅外學長回來。」

黃勇傳表示，感覺獅隊是很強的球隊，很欣賞林子豪的拚勁，進職棒後還要加強打擊穩定性，讓自己變得更好，也會跟平鎮高中同學一起加油，最重要還是顧好身體。

黃勇傳的家境並不是很好，他很開心可以打職棒，未來可以好好幫助家人。

平鎮高中 林靖凱 統一獅

延伸閱讀

中職／新科狀元曾子祐「林承飛2.0」？自評需加強之處

中職／7支首輪籤放榜！平鎮應屆包4席大豐收 史上首見

中職／台鋼雄鷹隊史第一位狀元郎 選曾子祐當主鋼樑

徐若瑄暖心事蹟曝光 贊助媽媽母校15年培育職棒球星

相關新聞

中職／台鋼雄鷹隊史第一位狀元郎 選曾子祐當主鋼樑

中華職棒新人球員選拔會今天晚間登場，台鋼雄鷹隊史第一支狀元籤，一如外界所料，帶走來自平鎮高中的游擊大物曾子祐。

中職／7支首輪籤放榜！平鎮應屆包4席大豐收 史上首見

中華職棒新人選秀今天登場，在台鋼雄鷹隊史第一支狀元籤挑選曾子祐後，另外5+1位首輪上榜選手也出爐，依序為林凱威、黃保羅、...

中職／旅外5小投4人上榜 林鋅杰唯一落選

今年共有5名具備旅外資歷的投手投身中職，林凱威無意外第一個上榜，由味全龍隊的榜眼籤帶走，中信兄弟隊的前兩輪分別挑選鄭浩均...

中職／葉君璋看40歲老將林智勝 開季表現真的太好

味全龍隊上半季淘汰指數歸零，確定無緣爭王，今天對戰樂天桃猿隊賽前，總教練葉君璋談到球隊整體表現，認為球員不管球技、心態都...

中職／誓言力阻猿隊封王 葉君璋：這樣才像職棒

味全龍隊今天作客桃園球場，對戰上半季封王魔術數字降到1的樂天桃猿隊，儘管龍隊已無爭王機會，總教練葉君璋強調，一定會全力爭...

中職／黃子鵬9場優質先發貢獻大 「冠軍是老天給的禮物」

中職樂天桃猿隊拿上半季冠軍，本土投手黃子鵬貢獻度大，目前12場出賽9場優質先發、表現亮眼，轉先發第2年，角色不同但想對球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。