中職／黃勇傳未來將和林靖凱搭擋 和曾子祐拆夥很難過

「平鎮幫」黃勇傳在中職年度選秀會首輪被統一獅隊挑中，未來進職棒後，二、游搭檔不再是曾子祐，而是同樣出身平鎮青棒隊的林靖凱，他說：「和曾子祐拆夥很難過，以後要多向林靖凱學習。」

黃勇傳青棒時期以二壘防區為主，未來將是獅隊全力栽培的內野潛力股，他表示，很感謝家人和教練一直支持，以後要好好保持身體健康，別受傷才有更多機會，如果有機會也要好好把握。

今天在首輪第5順位被獅隊挑中，黃勇傳覺得有些意外，他說：「本來想說順位會比較後面，因為很多旅外學長回來。」

黃勇傳表示，感覺獅隊是很強的球隊，很欣賞林子豪的拚勁，進職棒後還要加強打擊穩定性，讓自己變得更好，也會跟平鎮高中同學一起加油，最重要還是顧好身體。

黃勇傳的家境並不是很好，他很開心可以打職棒，未來可以好好幫助家人。