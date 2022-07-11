中職／球評比本人還嗨 陳佳樂爆料老爸比他更緊張

「陳佳樂」的名字出現在螢幕上，轉播球評比本人還興奮的畫面，出現在今晚中職選秀會上，作為昔日兄弟象隊球星陳瑞昌之子，陳佳樂獲得樂天桃猿隊第二輪選進，連陳佳樂都爆老爸的料，「他應該比我還緊張。」

陳佳樂來自平鎮高中，因為有個球星父親而備受矚目，今天父親正好為轉播單位擔任球評，兩人雖是各自來到會場，但會前也先拍了合照，為兒子挑戰跨入職棒窄門的這一刻留下紀念。

陳佳樂透露，「剛剛拍完照時，他也提醒我要保持平常心。」他笑說，自己心情真的很平常，沒有預期何時會被叫到，只是抱著期待的心情在等待著，「被叫到整個嚇到。」

有個球星爸爸，身為「星二代」的陳佳樂也承認，「壓力多少會有，但那是他打出來的成績，我也要打出我自己的成績。」

進入職棒之後的課題，陳佳樂認為自己過去在重訓方面比較不足，希望之後可以加強這塊，球技也要不斷精進。被問到進入以打線實力雄厚著稱的猿隊，他則是回應：「每一隊都很競爭，進去就是努力，沒有其他的。」

最想對決投手則是在學生棒球時期沒機會對到的洋投，尤其是德保拉，陳佳樂說：「爸爸在家裡常說，對到他這種投手要怎麼打，很想對決看看。」

陳佳樂2輪被樂天桃猿隊指名 爸爸陳瑞昌比讚

【中央社/11日電】

中華職棒樂天桃猿隊今天選秀第2輪指名星二代、打者陳佳樂，陳佳樂的爸爸陳瑞昌今天也在現場轉播、難掩喜悅，身為星二代表現受矚目，陳佳樂希望打出自己的成績。

中職樂天桃猿隊今天選秀會上首輪指名捕手宋嘉翔，第2輪指名平鎮高中一壘手陳佳樂，陳佳樂被球探評為此次選秀打者中最會打的球員，揮棒速度快、有力量，具有長打能力，沒有意外在前段輪次被挑走。

陳佳樂的爸爸、職棒退役球星陳瑞昌今天也在選秀會現場轉播，聽到兒子被指名，開心地比出「讚」。陳佳樂表示，出發來選秀會場之前，爸爸也有提醒他保持平常心，沒有特別去想輪次，被叫到名字的時候很開心。

身為「星二代」 難免表現會被放大檢視，陳佳樂表示，「知道爸爸過去在職棒的成績，我也要打出自己的成績」。

樂天桃猿隊陣中強打多，陳佳樂表示，職棒每隊都很競爭，進到職棒最想要對決洋投，之前爸爸就會一直跟他分享中信兄弟隊洋投德保拉的投球型態，「也會把德保拉當作假想敵」。

陳佳樂守備位置為一壘，他表示，過去的高中重量訓練做得比較少，進到職棒後，這也是需要加強鍛鍊的部分。