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中職／新科狀元曾子祐「林承飛2.0」？自評需加強之處

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
曾子祐成為台鋼雄鷹隊史首位狀元。記者許正宏／攝影
曾子祐成為台鋼雄鷹隊史首位狀元。記者許正宏／攝影

台鋼雄鷹隊史第一支狀元籤，一如外界所料，帶走來自平鎮高中的游擊大物曾子祐，雖在會前就被外界看好狀元呼聲高，但他的心情還是高度緊張，「名字出來之前，都還不一定。」走上舞台的這一段路，曾子祐直言自己感覺還很不真實。

台鋼以狀元籤挑選的曾子祐，三級棒球都在桃園完成，他是目前球界公認高中游擊第一把交椅，攻守表現都屬穩定，從零開始建軍的台鋼，首要目標鞏固中線，選擇曾子祐作為球隊主鋼梁為意料中事。

外界很篤定第一個會念出他的名字，曾子祐的心情卻沒有那麼踏實，「沒有覺得很穩，名字出來之前都還不一定，看到是自己的名字，變得更緊張。」直到接受媒體聯訪，他都還笑說自己的腳在抖。

今天在家人的陪同下到場，曾子祐透露，家人沒有給壓力，沒有說希望他在幾輪被選，「能在那麼前面被選到，是對自己一路以來努力的肯定，未來要繼續加油。」

外界對他的期望是長成「林承飛2.0」、「江坤宇2.0」，曾子祐自認現在還差很多，需要加強的還有很多，「包括觀念、心理素質，才能像他們在職棒場上有那麼穩定的表現。」

在曾子祐成為狀元後，同樣出自平鎮高中應屆畢業的黃保羅、黃勇傳、伍祐城都在首輪上榜，曾子祐說大家從國小一路一起努力過來，很替大家開心，「雖然很可惜（無法繼續同隊），但很替他們高興那麼早被選到，以後在球場上見。」伍祐城則是由台鋼首輪的第2支籤挑選。

台鋼雄鷹 平鎮高中 江坤宇

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