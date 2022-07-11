中職／7支首輪籤放榜！平鎮應屆包4席大豐收 史上首見

中華職棒新人選秀今天登場，在台鋼雄鷹隊史第一支狀元籤挑選曾子祐後，另外5+1位首輪上榜選手也出爐，依序為林凱威、黃保羅、宋嘉翔、黃勇傳、鄭浩鈞、伍祐城。

中職再現6隊榮景，帶動選秀人數再創新高，吸引185人挑戰勇闖職棒，今年選秀順序依序為台鋼、味全龍、富邦悍將、樂天桃猿、統一獅、中信兄弟隊，台鋼在前4輪保障每輪各2支選秀籤，將在兄弟選完後於第7順位再次挑人。

台鋼以狀元籤挑選的來自平鎮高中的游擊手曾子祐，龍隊則是選進可作為牛棚即戰力的旅美投手林凱威，悍將第3順位挑選平鎮投手黃保羅，第4順位的猿隊選進來自穀保家商的捕手宋嘉翔，第5順位的獅隊挑選平鎮二壘手黃勇傳，第6順位的兄弟選進旅美投手鄭浩鈞，台鋼在首輪的另一支籤則挑選另一位平鎮投手伍祐城。

平鎮高中近年成為「首輪生」搖籃，前4年就有5人應屆畢業在第一輪上榜，包括2018年第1順位的戴培峰及第2順位的古林睿煬、2019年第1順位的劉基鴻及第6順位的徐若熙、2020年第2順位的林子豪；今年又有曾子祐、黃保羅、黃勇傳、伍祐城上榜，寫下史上第一次平鎮4人在首輪上榜。