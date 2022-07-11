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中職／台鋼雄鷹隊史第一位狀元郎 選曾子祐當主鋼樑
中華職棒新人球員選拔會今天晚間登場，台鋼雄鷹隊史第一支狀元籤，一如外界所料，帶走來自平鎮高中的游擊大物曾子祐。
台鋼加入後，中職再現久違的6隊規模，帶動選秀人數創歷史新高，吸引185人挑戰勇闖職棒，包括具備旅外資歷的5名投手、測試會通過的73名選手、51名高中應屆畢業生等，今晚等待選秀會逐一揭曉榜單。
今年選秀順序依序為台鋼、味全龍、富邦悍將、樂天桃猿、統一獅、中信兄弟隊，台鋼在前4輪保障每輪各2支選秀籤，將在兄弟選完後於第7順位再次挑人。
台鋼以狀元籤挑選的曾子祐，三級棒球都在桃園完成，他是目前業界公認高中游擊第一把交椅，攻守表現都屬穩定，從零開始建軍的台鋼，首要目標鞏固中線，選擇曾子祐作為球隊主鋼樑為意料中事，作為今晚第一個被念到名字的選手並不意外。
跟進2018年戴培峰、2019年劉基鴻的腳步，曾子祐成為從平鎮高中應屆畢業後登上中職選秀狀元的史上第3人。
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