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棒球／全場17轟＋單局灌33分 千葉學藝82比0痛宰對手

聯合新聞網／ 綜合報導
日本高中棒球千葉地方大會今天出現罕見比分的賽事，千葉學藝高校以82比0懸殊比分完封Wasegaku高校，打破當地單場最多得分紀錄，單局攻得33分同樣改寫地方紀錄。 擷圖自推特
日本高中棒球千葉地方大會今天出現罕見比分的賽事，千葉學藝高校以82比0懸殊比分完封Wasegaku高校，打破當地單場最多得分紀錄，單局攻得33分同樣改寫地方紀錄。 擷圖自推特

日本第104屆全國高中棒球錦標賽千葉大會今日開打，首場比賽竟然上演82比0戲碼，千葉學藝不但全場敲出51支安打包括17支全壘打，還單局灌進33分，終場完封早學高校，被日媒稱之為「歷史大勝。」

據日媒《日刊體育》報導，千葉學藝在第1局就獲得38次打擊機會，共擊出19支安打、包括4支全壘打、攻下32分，打破大會在2000年的23分單局最高紀錄、以及單局最多3轟記錄，不料該記錄在第2局馬上又被自己打破，千葉學藝該局賞了7轟、灌進33分，光是前兩局打完就已經以65比0打爆對手。

相較開賽兩局的表現，接下來千葉學藝有稍微熄火的趨勢，第3到第5局分別奪得9、1、7分，不過因為分差過大比賽提前結束。千葉學藝此役最終是擊出51支安打，包括17支全壘打。

千葉學藝毫不意外地在一場比賽中改寫多項紀錄，包含單局最多得分、連續得分最多、單局最多全壘打等，不過令人意外地這82分差並非歷史記錄，事實上於1998年青森大會，東奥義塾以122：0擊敗木造深浦高校，當時東奧義塾打者獲149次上場打擊機會，共敲出86安、7轟，78次盜壘、33次保送。

當年大會規定兩隊在7局差距7分以上將提前結束比賽，隔年改為5局差距15分以上提前結束。

高校 青森 年改 日本

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