Live／2022中職新人選秀會 157人角逐台鋼狀元籤獎落誰家？

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聯合新聞網／ 整理
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2022年中華職棒選秀結果
台鋼雄鷹味全龍富邦悍將樂天桃猿統一獅中信兄弟台鋼雄鷹
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‧選秀時間：7月11日下午6點30分　


全部選秀名單(157)

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投　手：蕭柏頤、曾品洋、鄭副豪、林詩翔、謝科豐、邱志鵬、鄭　澔、黃紹睿、

　　　　陳致賢、黃勃睿、李軒慈、歐承韋、高紹偉、戴宏鈞、蕭憶祥、張鈞翔、

　　　　賴明杰、陳柏諺、邱承奕、高秉洋、唐榮恩、陳正毅、藍翊誠、羅聖凱、

　　　　陳　慎、屠振瑋、李欣穎、陳柏均、林浩瑋、林承穎、王品傑、李　超、

　　　　潘奕誠、鄧佳安、翁緯喬、林展樟、大瀧幸治、高塩將樹、爾曼羅索普。

捕　手：豊　暐、陳致嘉、周亨叡、張益豪。

內野手：張建鑫、黃秉揚、蔡旻昇、顏郁軒、林子宸、李承嘉、李承恩、古　森、

　　　　葉子然、柯佳豪、賴柏均、林俊恩、烏凱恩、吳寬軒、高偉倫、陳洛陽、

　　　　林雨力、游証鈞。

外野手：潘亮銘、戴焙麟、楊岩潔、周佳樂、廖筱堯、吳翰承、羅人豪、林凱鈞、

　　　　高聖恩、范育銓、陳喆閎、陳鴻德、巴奇達魯．妮卡兒。

報名參加或球團推薦

投　手：許吉仁、鍾允華、盧孟揚、陳柏清、高偉強、劉宗翰、林凱威、陳宇宏、

　　　　謝葆錡、郭俞延、洪庭文、尹柏淮、阮裕智、鄭亦軒、吳君奕、許元泰、

　　　　黃保羅、伍祐城、林詔恩、舒治浩、洪晨宣、黃宥幃、黃子宸、黃玠瀚、

　　　　劉家翔、馮　皓、邱緯綸、許育銘、張祖恩、林栚呈、林華偉、陳鐿中、

　　　　林亭佑、陳翊瑄、李偉安、林建宏、陳冠豪、郭玟毅、郭泰呈、宋文華、

　　　　徐基麟、莊孟源、林鋅杰、鄭浩均。

捕　手：顏采丞、張文漢、潘泓凱、潘　磊、吳柏萱、宋嘉翔、徐博瑋、廖奕安、

　　　　李奇軒、謝彤恩、邱　邦。

內野手：湯家豪、馬許晧、宋自杰、賴丁誌、古子恩、紀慶然、張杰倫、汪家毅、

　　　　呂冠鋐、高冠群、郭庭佑、黃振崴、林培緯、林子峻、黃聖凱、鄭俊瑋、

　　　　黃聖佑、林家鋐、翁耀宗、彭宣叡、潘　飛、翁皓翔、黃劼希、王博玄、

　　　　童堉誠、吳松諺、陳佳樂、林岳谷、黃勇傳、池恩齊、林誼鈞、曾子祐、

　　　　董順傑。

外野手：顏清浤、劉鎰嘉、沈朕清、廖柏勳、蔡佳諺、江孟軒、鄭瑋翔、顏大衛、

　　　　盧奕呈、冉承霖、曾宸佐、孫易伸、高偉豪、王榆銓、林志光、邱澤豪、

　　　　田子杰、洪敏暘、王子億、林威漢、曾宇慶、林耀煌、葉保弟。

強森 中信

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