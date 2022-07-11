Live／2022中職新人選秀會 157人角逐台鋼狀元籤獎落誰家？
|2022年中華職棒選秀結果
|台鋼雄鷹
|味全龍
|富邦悍將
|樂天桃猿
|統一獅
|中信兄弟
|台鋼雄鷹
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|‧選秀時間：7月11日下午6點30分
全部選秀名單(157)
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投 手：蕭柏頤、曾品洋、鄭副豪、林詩翔、謝科豐、邱志鵬、鄭 澔、黃紹睿、
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捕 手：豊 暐、陳致嘉、周亨叡、張益豪。
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林雨力、游証鈞。
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高聖恩、范育銓、陳喆閎、陳鴻德、巴奇達魯．妮卡兒。
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投 手：許吉仁、鍾允華、盧孟揚、陳柏清、高偉強、劉宗翰、林凱威、陳宇宏、
謝葆錡、郭俞延、洪庭文、尹柏淮、阮裕智、鄭亦軒、吳君奕、許元泰、
黃保羅、伍祐城、林詔恩、舒治浩、洪晨宣、黃宥幃、黃子宸、黃玠瀚、
劉家翔、馮 皓、邱緯綸、許育銘、張祖恩、林栚呈、林華偉、陳鐿中、
林亭佑、陳翊瑄、李偉安、林建宏、陳冠豪、郭玟毅、郭泰呈、宋文華、
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捕 手：顏采丞、張文漢、潘泓凱、潘 磊、吳柏萱、宋嘉翔、徐博瑋、廖奕安、
李奇軒、謝彤恩、邱 邦。
內野手：湯家豪、馬許晧、宋自杰、賴丁誌、古子恩、紀慶然、張杰倫、汪家毅、
呂冠鋐、高冠群、郭庭佑、黃振崴、林培緯、林子峻、黃聖凱、鄭俊瑋、
黃聖佑、林家鋐、翁耀宗、彭宣叡、潘 飛、翁皓翔、黃劼希、王博玄、
童堉誠、吳松諺、陳佳樂、林岳谷、黃勇傳、池恩齊、林誼鈞、曾子祐、
董順傑。
外野手：顏清浤、劉鎰嘉、沈朕清、廖柏勳、蔡佳諺、江孟軒、鄭瑋翔、顏大衛、
盧奕呈、冉承霖、曾宸佐、孫易伸、高偉豪、王榆銓、林志光、邱澤豪、
田子杰、洪敏暘、王子億、林威漢、曾宇慶、林耀煌、葉保弟。
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