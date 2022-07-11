Live／2022中職新人選秀會 157人角逐台鋼狀元籤獎落誰家？

樂天桃猿昨晚以10比2痛宰味全龍，靠著這場勝利奪下上半季冠軍，賽後味全龍官方YouTube放出一支影片，由今年轉戰龍隊的老將林智勝和隊長吳東融，賽後第一時間召集年輕的龍將們，要他們記住「被人家拋彩帶的

2022-07-11 13:23