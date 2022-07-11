棒球／去年投入近千萬挺體育 全球人壽連2年贊助金門農工

全球人壽連續第6年舉辦「我的棒球夢」圓夢計劃，今年也是第2年贊助金門農工棒球隊，更邀請文化大學棒球隊總教練廖敏雄與文大棒球隊球員組成教練團，赴金門進行為期3天的棒球訓練營，以具體行動支持小球員勇敢逐夢。全球人壽表示，去年在體育發展已投入金額逾9百萬元，包括棒、籃球賽事贊助及學生各式體育活動舉辦等。

全球人壽表示，2016年開啟「我的棒球夢」圓夢計劃，結合本島與離島資源，幫助離島球隊更新裝備、球技升級，已成為全球人壽CSR指標性內容且深具教育意義。今年度「我的棒球夢」以「夢想不滅 NEVER END」為主題，彰顯「我的棒球夢」不只是圓夢的過程，而是在逆境中仍然體現「態度與精神」，期望透過全球人壽「我的棒球夢」圓夢計劃6年里程碑，鼓勵台灣棒球繼續朝夢想前進。

全球人壽指出，金門農工為全球人壽支持的第3個離島學校，除投入球衣、球具等實體資源，讓孩子們能無後顧之憂地在球場上賣力奔馳；今年也特別邀請廖敏雄及4位文大同學林旺熙、石偉誠、張嘉豪、賴竑名組成教練團，本月7日至9日至金門進行為期3天的全方位訓練營。

全球人壽也提到，U12世界盃棒球錦標賽亦將在本月29日至8月7日於台南開打，將有來自5大洲共12支參賽球隊，為全世界媒體年度關注盛事，全球人壽自2013年起持續贊助U12世界盃少棒錦標賽，雖曾受到疫情影響而暫停，今年是睽違3年重新復賽，全球人壽也繼續透過贊助，力挺U12中華隊的年輕選手。

全球人壽力挺國內外各級棒球賽事及棒球隊，2010年開始接棒贊助文化大學棒球隊，連續12年未曾間斷；2014年起贊助亞洲棒球總會，支持亞洲錦標賽事舉辦，以企業力量支持台灣國球，共同提升台灣棒球在國際的能見度。

三級賽事中，全球人壽2018起連續4年贊助「重光盃全國少棒錦標賽」；2020年贊助「第八屆黑豹旗 全國高中棒球大賽」；2021年COVID-19疫情席捲全球，因此特別贊助U23世界盃棒球賽台灣代表隊防護衣，落實全球人壽善盡企業社會責任的精神。