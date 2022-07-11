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中職／被拋彩帶沒關係！林智勝、吳東融鼓勵小龍：記住這感覺

聯合新聞網／ 綜合報導
味全龍被樂天桃猿拋彩帶，隊長吳東融（左）與精神領袖林智勝（右）賽後鼓勵「小龍」從挫敗中學習成長。 中央社
味全龍被樂天桃猿拋彩帶，隊長吳東融（左）與精神領袖林智勝（右）賽後鼓勵「小龍」從挫敗中學習成長。 中央社

樂天桃猿昨晚以10比2痛宰味全龍，靠著這場勝利奪下上半季冠軍，賽後味全龍官方YouTube放出一支影片，由今年轉戰龍隊的老將林智勝和隊長吳東融，賽後第一時間召集年輕的龍將們，要他們記住「被人家拋彩帶的感覺」。

猿隊今年堪稱「龍隊剋星」，兩隊目前交手13場，猿隊拿下壓倒性的11勝，昨天猿隊在自家主場迎戰龍隊，雖然前7局打完還是一場1分差的比賽，但第8局猿隊灌進7分，瞬間拉開分差，滿場球迷也提早開始準備彩帶，迫不及待撒下「酒紅雨。」

賽後在滿場球迷的歡呼聲下，龍隊休息室顯得格外低迷，扮演球隊陣中精神領袖的「大師兄」林智勝察覺氣氛不對，立刻召集學弟們，希望能藉由一番演說鼓舞士氣。

「沒關係沒關係！今天大家辛苦啦，感受一下人家是怎麼把比賽贏下來的、這一支球隊為什麼會這麼強，這都是我們要學習的地方。今天我們每一個環節，有做好的、做不好的，沒有關係，勝負不是最重要，重點是在這裡你學到什麼？」

「往後我們還有更多的比賽，要怎麼把別人的優勢變成我們優勢？在球場上發揮，這才是重點。勝敗不是我們可以掌握，重點是我們在球場上有沒有盡力？如果有，那就沒問題。」

身為龍隊隊長的吳東融，也勉勵小龍們，「好好記住這種感覺，想辦法在之後的練習與比賽更進步，我覺得我們還有很多可以去做，感受一下這個感覺。被拋彩帶一定會很幹，但是我們下次要把它討回來。我們可以啦！真的，繼續加油而已。」

事實上，這已經不是第一次「大師兄」帶頭發表「精神演說」，今年6月18日龍隊終止4連敗後，賽後球員在外野舉行圍圈圈儀式，當時林智勝就鼓勵大家，「每一個人的表現，讓我們連結在一起，我們要往前走，不能停在這裡。」

味全龍 林智勝 吳東融

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