中職／郭俊麟敲碗「百勝」 陳禹勳大笑：再開五次刀都沒辦法

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聯合新聞網／ 綜合報導
中華職棒樂天桃猿隊10日順利拿下上半季冠軍，投手陳禹勳（前）同天完成百中繼、百救援史上第1人難得紀錄。 中央社
中華職棒樂天桃猿隊10日順利拿下上半季冠軍，投手陳禹勳（前）同天完成百中繼、百救援史上第1人難得紀錄。 中央社

樂天桃猿昨雙喜臨門，不但奪下隊史第14座季冠軍，「鄉長」陳禹勳更成為中職史上首位拿下百中繼、百救援的投手，賽後他在臉書「鳴謝鄉親一路支持」，底下留言也湧現不少球員祝福。

陳禹勳過去賽季主要擔任猿隊終結者，生涯已有118救援點，今年改以中繼為主，他帶著90中繼點進到今年賽季，昨日對味全後援1局無失分，達標生涯百中繼，不但成為中職百中繼、百救援首人，剛好球隊也在同一天拋下酒紅色彩帶，這也是猿隊繼2017至2019年間完成3連霸後，再度拿下季冠軍。

身為臉書愛用者，陳禹勳昨晚不忘在臉書記錄下這光榮的時刻，「我要先謝謝我大哥們，也就是教練團，沒有你們的信任，就沒有機會達成百中繼百救援。還要謝謝我球場上的家人，一直在我身後守護我的隊友們，有你們堅強的守備才有陳禹勳。最後，這些成績跟紀錄是因為10號隊友們才有意義，我們一起繼續拼總冠軍！」

該貼文已湧入1.8萬個讚和將近900則留言，其中包括旅日好手、前隊友王柏融回應「恭喜鄉長，太帥了！」，富邦悍將投手郭俊麟還搞笑許願「想看你挑戰百勝」，陳禹勳先送出3個大笑表情符號，再回覆「再開五次刀都沒辦法⋯」。

另外，對於隊友捕手張閔勛感性告白「禹勳我愛妳，超愛的那種！」，陳禹勳也幽默寫下：「想CPBL嗎？」

陳禹勳 樂天桃猿 王柏融 郭俊麟 張閔勛

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