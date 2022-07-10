中職／樂天桃猿季冠到手 超狂封王優惠看這邊

樂天桃猿隊今晚在桃園棒球場拋下上半季封王彩帶，母公司台灣樂天集團及桃猿隊贊助夥伴推出多重優惠慶季冠軍首波優惠活動。

台灣樂天集團為慶祝樂天桃猿隊於2022年7月10日在樂天桃園棒球場拋下彩帶，並拿下中華職棒33年上半季冠軍。為回饋廣大樂天會員及球迷的支持，樂天生態圈旗下的服務將於7月12日起至7月31日止，享有多項購物及存款優惠回饋粉絲，邀請球迷們一同歡慶樂天桃猿的奪冠喜悅。

「樂天桃猿棒球隊」將推出多款季冠軍紀念商品及球票優惠、「樂天市場」將提供最高20%點數回饋且下單就抽「阿迷趴團猿席BOX SEAT」體驗、「樂天Kobo」提供下單抽Kobo VIP包廂優惠、「樂天信用卡」消費滿額抽樂天女孩簽名季冠軍應援毛巾、「樂天國際商業銀行」則推出推薦一位親友開戶雙方各獲得現金500元，同時也恭喜參加上半季「桃猿必勝定存」的客戶可獲2倍利息、「日本樂天官方旗艦店」則提供部分商品2折起並且下單滿額抽VIP包廂，等總共6家來自樂天生態圈的優惠活動。

2022年中華職棒上半季冠軍樂天生態圈優惠活動：

樂天市場

樂天桃猿封王慶 最高20%回饋*下單就抽「阿迷趴團猿席BOX SEAT」體驗

[現折]萬元折價券天天領

[免運]499超取/宅配免運，899冷凍冷藏免運

[再賺]樂天保險館-點數瘋狂送!投保即賺最高1800點

活動日期：7/12 10：00 ~ 7/19 9：59

樂天信用卡

刷樂天信用卡滿額抽樂天女孩簽名季冠軍應援毛巾、球票買一送一、樂天桃猿棒球場商店及百貨專櫃周邊商品95折

活動日期：7/15~7/31

樂天國際商業銀行

歡慶樂天桃猿季冠軍，樂天網銀客戶只要推薦一位親友開立樂天帳戶並期間內開啟金融卡，雙方即可各獲得現金500元，獎金無上限！

活動日期：7/1~7/31

已經參加今年上半季「桃猿必勝定存」的粉絲們，因桃猿已獲得2022年上半季冠軍，故可成功賺取2倍存款年利率!

樂天Kobo

樂天Kobo電子書全站輸入折扣碼享73折，下單再抽桃猿主場Kobo VIP包廂看球資格!

活動日期：7/15 ~ 7/17

樂天市場Kobo電子書閱讀器全站購機9折起，再送600禮物卡

活動日期：7/11 12:00 ~ 7/13 23:59

日本樂天官方旗艦店

消費滿899元折90元活動及部分商品2折up優惠活動

全店消費滿五千 抽VIP包廂

活動日期：7/12 10：00 ~ 7/18 9：59

◎樂天桃猿四家百貨公司櫃同慶季冠軍：

樂天桃猿隊百貨專櫃大江購物中心、新光三越A11四樓、環球購物中心A19與板橋店於7/16(六)至7/17(日)止、所有開扣球衣七五折，服飾類買一送一(取高單結)、帽類全面六折。以上優惠會員不另折扣，不包含DZPX及福音戰士聯名款。球場Rocky商店營業時全面六折。

◎全家便利商店：

「全家」歡慶樂天桃猿上半季封王，7/13至7/19「全+1商城」及「全家行動購」全館免運及中職封王慶活動專館5折優惠起。7/13至7/15，全家APP「隨買跨店取」推出指定商品限時限量買一送一優惠。7/17-7/19全台全家實體店舖，包含熱狗、飲品、餅乾及保健食品超過百項熱銷商品第二件5折。同時更祭出封王優惠加碼抽，全家會員凡於活動期間內購買指定活動商品並報全家會員，就有機會獲得桃猿季後賽事門票，一人中獎兩人同行！(實際日期、活動內容請依全家公告為準)

◎Global Mall環球購物中心 板橋車站、桃園A8、林口A9、桃園A19：

7/11(一)-7/17(日)，凡10號隊友持桃猿會員卡/票根/服飾/配件等相關周邊，即享同慶好康三重奏。

一、100元電子商品禮券「免費換」！(四店總限量1,000份，單筆699元即抵用，使用至7/31止)

二、20家以上館內品牌「買一送一、第二件5折起」超殺優惠！

三、環球Online樂天封王專區「100元優惠碼立即折、699免運」！

備註、活動一需於各店服務台出示環球會員APP過卡兌換，亦可現場免費申辦環球會員。環球Online優惠碼「RAKUTENWIN-100」，單筆滿799元結帳輸入立即抵，每人限領取/使用乙次。詳請參閱環球官網、四店FB粉專。

◎Under Armour：

即日起至7/17(日)止，分享官方指定貼文並留言想對桃猿男兒想說的話，就有機會獲得UA大方送！本活動由主辦單位保有解釋變更等權利。

◎大魯閣：

封王優惠一、樂天桃猿球迷免費入會

即日起至7/31憑樂天桃猿主場門票、樂天桃猿球隊正版商贈品、樂猿卡，於大魯閣棒壘球打擊場櫃台現場出示，即享大魯閣棒壘球會員入會免費(原價300元)。

（大魯閣汐止運動中心館、中壢運動中心館無會員制，故無配合入會活動。）

封王優惠二、樂天桃猿球迷免費打

即日起至2022/12/31憑2022樂天桃猿主場門票，即贈電子體驗券兩枚。

（大魯閣巨城館、大魯閣汐止運動中心館、中壢運動中心館無行動支付設備，故無配合電子體驗券兌換活動。）

◎普格爾防摔手機殼：

樂天封王普格爾同慶！活動即日起至7/17(日)，全館商品85折，任選二件享75折，官網蝦皮同步優惠中。輸入優惠代碼「PURE8585」現享任1件85折／輸入「PURE7575」現享任2件75折

官網：https://www.puregear.tw

蝦皮賣場：https://shopee.tw/puregear.tw

樂天市場：https://lihi1.cc/n6Zcj

◎古華花園飯店：

慶季冠，樂天桃猿2022主場門票即可享有超值優惠。

優惠一、免費升等：享行政客房免費升等豪華客房(週五、六及連續假期不適用)。不含早餐：優惠價NT$2,000(原價NT$8,580)；含1客早餐：優惠價NT$2,399(原價NT$9,117)；含2客早餐：優惠價NT$2,798(原價NT$9,654)。

優惠二、明皇樓「川粵饗吃到飽」享平日餐費9折優惠。

◎康福搬家：

慶季冠軍，即日起至2022/7/22，使用優惠代號「樂天桃猿季冠軍」預約搬家，搬運費最高享9折優惠。門市購買紙箱時出示有康福字樣球賽票根或穿著樂天桃猿相關服飾，可享紙箱買五個送搬家小禮一份。詳細優惠資訊請見康福搬家官網或臉書粉絲團 www.0800222222.com

◎悟饕飯包：

7/13起至8/23止持樂天主場球票票根到全台悟饕門市購買飯包就有優惠折扣，悟饕支持樂天桃猿一起全國制霸！

◎翔盛國際：

慶祝樂天桃猿隊季冠軍，指定商品於翔盛國際品牌概念館&官網，限時三天95折。

MAXI-COSI >> https://reurl.cc/mo89ZG ／unilove >> https://reurl.cc/g2VmQp

◎生活飲料：

歡慶封王，《生活飲料封王優惠》來囉！即日起至樂天市場生活頁面購買加分水運動補給飲料1箱 即贈桃園主場內野門票乙張，數量有限送完爲止。

◎DV STORE：

DV STORE運動文化商城購物輸入專屬折扣碼「Rakuten1」，享全館九折優惠。（ 即日起至8/20止）http://www.dv-store.com