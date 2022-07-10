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中職／朱俊祥中繼飆K振奮拉弓 退場一度過度換氣

中央社／ 桃園10日電
樂天桃猿投手朱俊祥。記者陳正興／攝影
樂天桃猿投手朱俊祥。記者陳正興／攝影

中職樂天桃猿隊朱俊祥再蛻變，今天關鍵時刻登板展現三振功力，守住危機振奮拉弓，中繼2局無失分，也是今天比賽搶勝功臣之一，退場一度過度換氣，他表示心情很振奮。

樂天桃猿隊今天在主場樂天桃園棒球場迎戰味全龍隊，兩隊5局打完桃猿隊3比2領先，6局龍隊首名打者張祐銘敲出安打，朱俊祥接手中繼化解危機，1人出局後連飆2次三振，替球隊守住1分領先、振奮拉弓。

朱俊祥今天總計投2局沒被敲出安打，飆出4次三振、無失分，球隊終場以10比2拿勝，朱俊祥拿下本季第9次中繼成功，也是球隊搶勝功臣之一。

朱俊祥退場一度過度換氣，隊友陳禹勳表示，那種高張力局面讓年輕投手登板，其實可以幫助他們大大提升，很開心看到他的表現。

朱俊祥表示，今天可以凍結龍隊攻勢、幫助球隊維持領先很振奮，投手教練鼓勵他，上場想做什麼就做什麼，退場過度換氣，主要是面對大場面、天氣悶熱、用全力丟球，才會出現這樣的狀況，防護員提醒慢慢呼吸調整、身體狀況沒有問題。

樂天桃猿

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