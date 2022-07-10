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中職／百中繼球失而復得 陳禹勳要大家記得先發的好

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿投手陳禹勳。記者陳正興／攝影
樂天桃猿投手陳禹勳。記者陳正興／攝影

生涯百中繼與球隊上半季封王M1在同一天歸零，樂天桃猿陳禹勳今天以1局無失分的表現，收下中繼成功，也幫助球隊以10：2擊敗味全龍隊，拿下上半季冠軍，賽後面對媒體提問，陳禹勳要大家記得「先發投手很重要。」

以往投完球就往休息區走，陳禹勳今晚不一樣，因為他知道自己達成百中繼，但在投手丘轉身回頭想要球時，卻看到外野手成晉把球丟上看台，明顯嚇了一跳，好在成晉馬上把球要回來，避免了後續麻煩，陳禹勳也鞠躬道謝，並為隊友緩頰，「我沒有特別跟他們說，他可能習慣動作」。

「兩個紀錄在同一天達成。」陳禹勳說：「當然球隊成績還是比較重要。」對於自己拿下百中繼加百救援，陳禹勳認為沒有特別感覺，「就剛好是個整數。」

不過談到季冠軍，陳禹勳認為今年球隊改變很多，「從春訓開始，心技體都有改變，教練團、各部門都在幫助選手。」

陳禹勳也提醒先發投手的重要性，「你們都說牛棚很強，對，我們防禦率很低，可是先發投手有穩定出賽、吃局數，把分數壓低。」陳禹勳也感謝打者用盡方法得分，「大家都是在幫助球隊。」

球隊易主後終於拿下季冠軍，也取得季後賽門票，陳禹勳認為有先達成一項目標，「季冠軍拿下，我們還是球員，不能放鬆。」

陳禹勳 樂天桃猿

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