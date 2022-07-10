中職／林立扮演封王戰大英雄 感謝壓力超大的曾豪駒

樂天桃猿隊今天以10：2擊敗味全龍隊，順利奪下隊史第14座季冠軍，林立3局下關鍵二壘打攻下兩分打點，成為致勝一擊，封王戰獲選單場MVP，他說：「很感謝總教練曾豪駒，他的壓力很大。」

猿隊近3季首座季冠軍到手，林立目前8支全壘打、49分打點、71支安打都是全聯盟榜首，打擊率3成38暫居第2，落後統一獅隊陳傑憲（3成61）還有一段差距。

猿隊總教練曾豪駒領軍3季首次半季封王，林立表示，全隊都想幫曾總拿到季冠軍，接下來會朝總冠軍的目標邁進。

他說，自己上半季表現還不錯，但封王戰拿到MVP不是句點，下半季每場比賽都很重要，畢竟整季有120場比賽，還要繼續努力。

林立成為年度MVP大熱門，他不敢想太多，笑說：「打完整季才算。」