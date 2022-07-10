中職／樂天經營後首座季冠軍 東北樂天有相助

日商樂天集團在2019年底接手桃猿隊經營權，今天終於收下季冠軍，球團副董事長川田喜則透露，這2年來與日職東北樂天金鷲隊有不少交流，也期待年底兩支球隊都一起留下好成績，下半季的補強「沒有極限」。

樂天集團接手後，川田喜則一直是行政團隊要角，球隊比賽也常常親自到場，到2021年因原副董事長渡邉崇歸建，由川田喜則接任副董，如今終於收下季冠軍，川田喜則表示：「真的非常高興，感謝教練、球員大家的付出跟表現。」

猿隊在2019年曾奪下年度冠軍，不過換東家後連兩年與季冠軍絕緣，川田喜則表示，接手後很可惜沒有表現出好成績，因此擬定改善計畫，尤其跟東北樂天隊的交流，包括教練的資源交流，或是選手的資訊分析，「這是最主要的不同」。

今晚奪冠後，川田喜則也收到來自日本的祝福，「希望年底台、日兩隊都有好成績，今年球隊進步最多的地方，就是春訓時做好規劃，也有確實達成。」

至於下半季的方向，川田喜則說：「補強沒有極限，期待打造出更好的球隊。」明天上演的選秀會將是第一步，川田喜則表示，今晚休息後，明天早上會與教練團針對選秀舉行最後會議。