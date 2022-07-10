中職／王溢正封王戰投到太熱想吐 太陽下山後強勢奪勝

樂天桃猿隊今天把握主場優勢，在桃園球場以10：2擊敗味全龍隊，奪下隊史第14座季冠軍，36歲左投王溢正成為封王戰勝投，賽後坦言：「狀況不到很好，但有守下來，感謝隊友幫忙，很開心。」

王溢正只投70球退場，被揮出6支安打，失兩分都非自責，本季戰績升至5勝1敗，其中4勝來自龍隊，對戰4連勝。

王溢正最近3場先發對決龍隊，全部拿到勝投，包括4日和今天單周兩勝；他表示，一周內兩次登板，確實有些疲憊，畢竟自己年紀不小了，慶幸身體有慢慢恢復回來。

這場比賽天氣十分炎熱，王溢正開賽站上投手丘，身體一時無法適應，他說：「投到想吐，太陽下山後才好轉，還好有撐過來。」

生涯封王場面已經不是第1次，王溢正表示，封王戰「張力特別高，想法特別多」，投這場比賽就是要把身體發揮最好。

猿隊總教練曾豪駒領軍3季首次嘗到半季封王滋味，也是日本樂天集團2019年底接手Lamigo桃猿隊，經營第3個球季首次拿到季冠軍；王溢正表示，換公司後首次季冠軍非常開心，總教練領軍第3年才封王也辛苦了。