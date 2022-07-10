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中職／等待2年的季冠軍 曾豪駒：只是第一步

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
中華職棒樂天桃猿隊今晚在主場拿下上半季冠軍。記者陳正興／攝影
中華職棒樂天桃猿隊今晚在主場拿下上半季冠軍。記者陳正興／攝影

中華職棒樂天桃猿隊今晚在主場拿下上半季冠軍，圖為教頭曾豪駒。記者陳正興／攝影
中華職棒樂天桃猿隊今晚在主場拿下上半季冠軍，圖為教頭曾豪駒。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊今晚以10：2擊敗味全龍隊，將上半季封王魔術數字歸零，執教首冠終於收入囊中，總教練曾豪駒坦言等待的過程很煎熬，但這只是第一步，自己的希望是把季冠軍、總冠軍都一併收下。

2019年底桃猿隊轉由樂天集團經營，曾豪駒也在此時上位、接掌兵符，然而接下來兩年未能打出好成績，到今天才終於拿下季冠軍，收下季後賽門票。

今年猿隊雖然長期盤踞龍頭，只一天掉到第2，但接近封王時反而打得跌跌撞撞，無法拉開差距，曾豪駒表示：「等待的過程都是煎熬，一直會去想著隔天的輸贏，沒有踏實感，今天之後會好一點。」

接到封王勝利球的是一壘手梁家榮，他也很快把球交到曾豪駒手上，曾豪駒誇他：「很貼心的球員，今天他也接受球迷的歡呼。」猿隊前天與統一獅隊打得激烈，因為梁家榮的守備爭議加上兩度挨觸身球，導致兩度板凳清空。

「一直都很想拿下，今天終於拿到。」曾豪駒談到收下季冠軍的心情，「希望在任期內拿下季冠軍、總冠軍，現在只是第一步。」這是樂天集團接手後的首冠，曾豪駒說：「對球團、選手來說都非常有意義。」

今天與龍隊前半段雖然靠著林立的2分打點安打超前，但領先不多，直到8局下7分大局才拉開差距，曾豪駒表示，關鍵戰球員難免受到氣氛影響，前面也有些失誤，「但是他們還是能專注比賽，把該拿的分數拿下來。」

王溢正今天投5局失2分非責失，但僅用70球就退場休息，曾豪駒解釋，觀察到王溢正今天球速沒那麼好，對方看起來有掌握住，加上後面也有投手待命，考慮後提早換投。

曾豪駒 樂天桃猿 梁家榮

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