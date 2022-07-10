中職／猿隊力克味全奪第14座季冠軍 曾豪駒領軍3季首次封王

樂天桃猿隊今天在桃園主場順利封王，以10：2擊敗味全龍隊，奪下隊史第14座季冠軍(含前身la NEW、Lamigo），僅次於中信兄弟（含前身兄弟象)17次、統一獅15次居史上第三，也是總教練曾豪駒領軍3季首次嘗到半季封王滋味。

猿隊上次奪下季冠軍是2019年6月25日，在台南球場擊敗統一獅隊，當時由洪一中領軍；曾豪駒前年接掌兵符，連續兩個球季未進季後賽，今年終於改變命運，成為今年首支取得季後賽門票的球隊，現場12529名觀眾大部分是猿迷，賽後拋下封王彩帶慶祝。

這場關鍵比賽，龍隊3局上展開首波攻勢，林孝程安打後盜上二壘，再靠郭天信內野滾地球推進三壘、猿隊內野失誤攻下全場第1分。

猿隊3局下立刻反攻，陳晨威、藍寅倫連獲保送，林立關鍵二壘打攻下兩分打點，成晉追加安打攻下第3分，以3：1超前，龍隊先發投手廖任磊只投2.1局失3分退場。

5局上，龍隊林孝程、吳東融安打，加上猿隊發生兩次失誤，再得1分追成2：3。

這場比賽一度形成拉鋸戰，猿隊8局下大爆發，狂打11人次，以3支安打配合3次保送、1次觸身球，加上龍隊1次失誤，一口氣攻下7分，拉大到8分領先，龍隊大勢已去。

猿隊老將王溢正先發5局，被揮出6支安打，失兩分都非自責，只投70球退場，牛棚3名投手朱俊祥、陳禹勳、豪勁合力守住最後4局，順利保住王座。

王溢正本季第5勝到手，對戰龍隊4連勝，林立3局下安打逆轉戰局，獲選單場MVP，廖任磊吞敗。

日本樂天集團2019年底接手Lamigo桃猿隊，經營第3個球季首次拿到季冠軍，本季還有兩個季後賽名額，將由 另4隊爭搶。