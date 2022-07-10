中職／江辰晏5.2局無失分 獅隊攻破泰迪止連敗

統一獅隊今晚作客洲際球場，以6：4擊敗地主中信兄弟隊，中止2連敗，這場比賽原本是本季開幕戰，不過打到2局下2出局因雨保留，今天續戰，江辰晏投出5.2局無失分好投奪勝，紀錄上是中繼投手。

江辰晏今天從2局下2出局、一壘有人登板，開局有些不穩，被王威晨敲出安打，隨後因兄弟雙盜壘戰術丟掉1分，不過記在原任先發投手胡智為帳上。

接下來江辰晏越投越穩，抓到2局下最後一個出局數開始，連續解決8人次，才在5局下又被王威晨敲安，6局下雖然單局被敲2安，但仍力保不失。

江辰晏一路投到8局下1出局後才退場休息，88球投完5.2局，被敲5支安打沒有失分，另有1次三振，沒有保送，收下個人本季第2勝。

獅隊在4局上攻破泰迪，陳傑憲、林靖凱、李丞齡連3安，攻下2分超前比數，1出局後楊竣翔再補上1分打點安打。

獅隊第1棒陳傑憲化身核彈頭，單場2安貢獻3分打點，包括5局上的一發2分砲；李丞齡代替離隊的羅薩，總計3打數3安打。