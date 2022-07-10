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中職／陳禹勳百中繼百救援到手 成晉第一時間拋給球迷

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
陳禹勳原。 報系資料照片
陳禹勳原。 報系資料照片

樂天桃猿隊投手陳禹勳，今天在桃園球場封王戰寫下重大紀錄，8局上順利解決味全龍隊3名打者，奪下本季第10場中繼成功，達到生涯百中繼百救援的里程碑。

猿隊打完前7局3：2領先，陳禹勳8局上登板，先三振拿莫．伊漾，再讓劉基鴻揮出中外野飛球，接著雖讓張祐銘揮出穿越二壘防區的安打，但讓下一棒林辰勳揮出右外高飛球出局，完成中繼任務。

陳禹勳不但成為本季首位拿到10中繼的投手，也是中職開打33年來首位達成百中繼百救援的投手。

他投完8局上退場時，還出現小插曲，猿隊右外野手成晉完全沒發現前輩締造重要紀錄，接到球後竟丟給觀眾席上的球迷，經過隊友提醒才向球迷要回來。

陳禹勳2014年展開中職生涯，今年是個人第9個球季，完成前所未有的成就。

陳禹勳 中職

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