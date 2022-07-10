中職／勝投王狂威回想獅猿亂鬥 衝場看到陳禹勳倒地

樂天桃猿隊洋投狂威本季8勝暫居全聯盟第1，防禦率2.25排名第2，但常在投手丘上發洩情緒，也讓球迷印象深刻，他不諱言，會被一些狀況影響心情，「但這就是我！」

狂威去年加盟猿隊，10場先發投出3勝4敗、防禦率4.01，今年上半季還未結束，11場先發8勝2敗，勝率高達8成，他說：「自己的想法都有執行，上半季是否再投還不知，全看投手教練如何安排。」

勝場數大幅進步，狂威感謝隊友力挺，他說，勝投是靠團隊合作，不一定是投手主宰場面，但防禦率變好就可評斷投手好壞，儘可能別失分，就算失分也要把傷害降到最低。

狂威自知有情緒問題，沈浸在比賽節奏，正面是可激隊友的鬥志，反過來容易造成失投，導致比賽品質不佳，「感覺情緒和去年差不多，有時像引線一樣，點一下就上來。」

猿隊前天在台南球場對統一獅隊之戰，雙方打出火氣，爆發兩波嚴重衝突；狂威表示，本來在休息室做治療，知道場內騷動立刻衝出，想法就是要保護隊友。

他說：「看到外面一堆人，陳禹勳還躺在地上，獅隊有很多高大的球員，當時想盡辦法拉開隊友。」