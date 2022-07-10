中職／葉君璋看40歲老將林智勝 開季表現真的太好

味全龍隊上半季淘汰指數歸零，確定無緣爭王，今天對戰樂天桃猿隊賽前，總教練葉君璋談到球隊整體表現，認為球員不管球技、心態都有進步，球隊有辦法正常運作，「大師兄」林智勝開季表現更讚。

龍隊目前戰績27勝26敗、勝率5成09，上半季排名暫居第4，最後7戰若有穩定表現，有機會維持5成以上勝率。

上半季逐漸接近尾聲，40歲老將林智勝出賽41場，目前打擊率2成66、全壘打3支（生涯292轟）、打點15分； 葉君璋表示，林智勝一開始表現真的太好，希望他一直上場，不然因為年紀的關係，原本規畫每周2到3場比賽，現在就是重新調整。

不過龍隊投手群還是有些問題，葉君璋表示，王維中、林子昱投球局數很長，但兩人不在時，其他本土先發投手無法投很長局數，牛棚壓力較大。