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中職／陳禹勳挑戰百中繼 要照「使用手冊」來

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
中職本季有3名投手挑戰百中繼紀錄，陳禹勳（圖）、賴鴻誠、王鏡銘都有機會達到里程碑。本報資料照
中職本季有3名投手挑戰百中繼紀錄，陳禹勳（圖）、賴鴻誠、王鏡銘都有機會達到里程碑。本報資料照

樂天桃猿隊陳禹勳今年克服骨刺影響，距離生涯百中繼倒數M1，投手教練許銘傑當然願意給機會挑戰，不過也有前提：「必須符合使用手冊。」

陳禹勳在4月中因手肘不適下二軍，後來決定不開刀，先撐完這季再說，6月初回歸後，表現沒有因此打折，在接下來13場出賽拿下7次中繼成功，累積99次中繼，加上原有的118次救援成功，有機會成為史上第一位「百中繼百救援」球員。

「機會到就會給他。」許銘傑說：「百中繼是很難得的紀錄，當然會成全，但還是要照使用手冊來。」

雖然不用開刀，但陳禹勳的骨刺還是在，每次登板許銘傑都緊盯用球數，「有跟醫生、防護團隊討論過，對他的出賽會有設定，該休息就休息，關鍵時候再上。」

許銘傑自己手肘也有3個骨刺，也沒選擇開刀，他說：「骨刺要看部位，看如何共存，如果還可以忍耐就會先忍，真的忍不了再開刀，一但開刀，投手很多機制會不見。」

陳禹勳今年不僅是帳面上9次中繼成功、18.2局、防禦率2.41的表現，許銘傑直言：「他是重要的旗子，能夠帶領學弟，產生正面影響，在教練眼中是加分的。」

許銘傑 陳禹勳

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