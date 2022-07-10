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中職／「挑戰」是關鍵心法 許銘傑翻轉桃猿投手群

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿投手教練許銘傑（中）。圖／聯合報系資料照
樂天桃猿投手教練許銘傑（中）。圖／聯合報系資料照

樂天桃猿隊去年防禦率4.15、前年5.82，都是中華職棒後段班，今年防禦率2.97躍居第一，投手教練許銘傑不居功，「重點還是選手，我們教練只能給建議，而他們願意去挑戰。」

「挑戰」就是許銘傑灌輸球員的心法關鍵字，許銘傑解釋：「願意去挑戰，才知道自己的課題，知道怎麼去修正。」

帶了猿隊投手陣2年，許銘傑欣慰的是整體保送下降、三振上升，修正過去的通病，「告訴他們，丟出去還有野手幫忙，球隊這邊有情蒐、有布陣，不要害怕。」

談到朱俊祥定位從開季終結者到移往中繼，許銘傑也說：「可能我有些操之過急。」去年他提出讓本土投手扛起終結者的想法，原因是考量到外籍投手來台前難以掌握狀況，但讓朱俊祥扛救援的速度快了一些，「還需要磨練。」

許銘傑 樂天桃猿

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