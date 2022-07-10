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中職／3年前菜鳥拋彩帶印象不深 成晉升級主力興奮期待

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
桃猿成晉。記者侯永全／攝影
桃猿成晉。記者侯永全／攝影

樂天桃猿隊今天在桃園球場對戰味全龍隊，贏球就可獲得上半季冠軍，外野手成晉十分期待封王場面，他說：「2019年上半季也有拋彩帶，不過當時印象不是很深刻，今年是球隊倚重的打者，比較興奮參與其中。」

猿隊3年前拿到季冠軍，還是洪一中領軍時期，成晉還是中職「二年級生」，整季只打6場比賽，今年在總教練曾豪駒麾下，成為固定先發球員，出賽51場打擊率3成37暫居全聯盟第3。

曾豪駒表示，成晉是打線中的串聯人物，可助攻也可有效執行戰術，對球隊幫助很大，最近安排他打第3棒是因執行率、擊球率都高。

成晉打出生涯5年代表作，認為春訓期間角色、定位就很很明確，一直朝設定的目標邁進，身體狀況也正常，因此場上表現不錯，不會出現起伏。

他說：「 確診後也模擬比賽情境，出關後迎接高強度比賽OK。」

猿隊今年戰績進步，準備迎接最近兩季首次季冠軍，成晉表示，團隊氛圍不錯、休息區氣氛很好，不管表現好不好，隊友永遠都會鼓勵，說還可以更好，這種感覺和往年不同，「像林泓育就常鼓勵大家，先發9人上去，一定要相信自己。」

成晉認為，今年比賽不管輸贏，大家都用一樣的心態面對，這是球隊改變之處，今天封王戰別給自己太大壓力，好好享受比賽。

曾豪駒 樂天桃猿 中職

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