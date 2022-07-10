中職／撐起桃猿攻勢 林立：不一定靠林立

樂天桃猿隊今年維持整季戰績高檔，距離中華職棒上半季冠軍只差最後一哩路，全壘打、打點王林立的穩定輸出被封為「Keyman」，不過他自己認為，「贏球不是只靠一個人。」

猿隊今年20勝、30勝到手速率都是聯盟最快，目前34勝21敗1和位居第一，上半季封王魔術數字剩下M1，團隊打擊率2成86、防禦率2.97都是聯盟最優。

總教練曾豪駒認為能夠有這樣的成績是團隊功勞，真要說Keyman（關鍵人物）就是林立的穩定表現，林立則說：「球隊贏球要靠攻擊，但不是一定靠林立、成晉，上壘也還是要有人推進、施展戰術，不是只靠一個人贏球。」

林立要說是今年聯盟頂級打者也不為過，上半季出賽50場，敲出8轟、47分打點、70支安打，三項數據都是聯盟第一，打擊率3成40也僅輸給統一獅隊陳傑憲（3成58）。

在陳俊秀、林泓育、朱育賢低潮時，林立撐起了猿隊主要攻勢，不過林立說：「胖哥他們就算現階段表現沒有之前那麼好，但還是給我們穩定感、提醒攻擊策略，打不好對方也還是會怕。」