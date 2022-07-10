快訊

親戚曝山上徹也母親沉迷宗教 3小孩沒得吃靠接濟

中華快遞罷工成功！加薪5千不秋後算帳 六大訴求全簽了

安倍遇刺現場警察認 聽到第一聲槍響才驚覺有可疑人物

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／撐起桃猿攻勢 林立：不一定靠林立

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊林立。圖／聯合報系資料照
樂天桃猿隊林立。圖／聯合報系資料照

樂天桃猿隊今年維持整季戰績高檔，距離中華職棒上半季冠軍只差最後一哩路，全壘打、打點王林立的穩定輸出被封為「Keyman」，不過他自己認為，「贏球不是只靠一個人。」

猿隊今年20勝、30勝到手速率都是聯盟最快，目前34勝21敗1和位居第一，上半季封王魔術數字剩下M1，團隊打擊率2成86、防禦率2.97都是聯盟最優。

總教練曾豪駒認為能夠有這樣的成績是團隊功勞，真要說Keyman（關鍵人物）就是林立的穩定表現，林立則說：「球隊贏球要靠攻擊，但不是一定靠林立、成晉，上壘也還是要有人推進、施展戰術，不是只靠一個人贏球。」

林立要說是今年聯盟頂級打者也不為過，上半季出賽50場，敲出8轟、47分打點、70支安打，三項數據都是聯盟第一，打擊率3成40也僅輸給統一獅隊陳傑憲（3成58）。

在陳俊秀、林泓育、朱育賢低潮時，林立撐起了猿隊主要攻勢，不過林立說：「胖哥他們就算現階段表現沒有之前那麼好，但還是給我們穩定感、提醒攻擊策略，打不好對方也還是會怕。」

林立 樂天桃猿 陳傑憲

延伸閱讀

中職／誓言力阻猿隊封王 葉君璋：這樣才像職棒

中職／樂天桃猿上半季封王M1 曾豪駒說好不哭

中職／迎樂天接手桃猿首座季冠軍 曾總心情有點複雜

中職／第二度清空板凳！獅猿衝突連環爆 蔡鎮宇猛推劉予承

相關新聞

中職／樂天桃猿上半季封王M1 曾豪駒說好不哭

距離樂天集團接手後的第一次季冠軍，只剩下最後一步，桃猿隊總教練曾豪駒透露今天賽前心情「平穩但複雜」，但說好不哭，「拿到總...

中職／誓言力阻猿隊封王 葉君璋：這樣才像職棒

味全龍隊今天作客桃園球場，對戰上半季封王魔術數字降到1的樂天桃猿隊，儘管龍隊已無爭王機會，總教練葉君璋強調，一定會全力爭...

WBC／宿敵對決！日韓預賽同組 經典之戰睽違14年再現

世界棒球經典賽將於明年3月回歸，除了中華隊所在的A組，B組則有世界排名第一的日本隊和強權南韓隊，這是雙方自2009年後睽違14年再度於經典賽碰頭，日、韓宿敵對決想必精彩可期。

中職／「挑戰」是關鍵心法 許銘傑翻轉桃猿投手群

樂天桃猿隊去年防禦率4.15、前年5.82，都是中華職棒後段班，今年防禦率2.97躍居第一，投手教練許銘傑不居功，「重點...

中職／3年前菜鳥拋彩帶印象不深 成晉升級主力興奮期待

樂天桃猿隊今天在桃園球場對戰味全龍隊，贏球就可獲得上半季冠軍，外野手成晉十分期待封王場面，他說：「2019年上半季也有拋...

中職／撐起桃猿攻勢 林立：不一定靠林立

樂天桃猿隊今年維持整季戰績高檔，距離中華職棒上半季冠軍只差最後一哩路，全壘打、打點王林立的穩定輸出被封為「Keyman」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。