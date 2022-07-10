中職／誓言力阻猿隊封王 葉君璋：這樣才像職棒

味全龍隊今天作客桃園球場，對戰上半季封王魔術數字降到1的樂天桃猿隊，儘管龍隊已無爭王機會，總教練葉君璋強調，一定會全力爭取勝利，所有比賽都很重要。

龍隊目前27勝26敗，排名暫居第4，落後排名第1的猿隊（34勝1和21敗）6場勝差，一旦在桃園球場輸球，猿隊就可奪下隊史第14座季冠軍，葉君璋說：「不可能放棄任何比賽。」

中職本季修正季後賽規則，5隊將有3隊晉級，猿隊就算率先搶下季冠軍，也不是首支闖進總冠軍賽的球隊。

葉君璋表示，球季規則不一樣，就不會放棄每一場比賽，包括今天對猿隊之戰，「職棒應該這樣，這才像職棒。」

猿隊上半季對戰龍隊以10勝2敗大幅領先，今天關鍵比賽預售票破萬，只要擊敗龍隊， 就可繼2019年上半季後，再嘗季冠軍滋味，也將是總教練曾豪駒領軍3季首次半季封王。