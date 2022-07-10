中職／樂天桃猿上半季封王M1 曾豪駒說好不哭
距離樂天集團接手後的第一次季冠軍，只剩下最後一步，桃猿隊總教練曾豪駒透露今天賽前心情「平穩但複雜」，但說好不哭，「拿到總冠軍再哭」。
2020年桃猿隊經營權從Lamigo轉移至樂天，曾豪駒也就此晉升教頭職務，但到了第3年才終於重新打出爭霸氣勢，曾豪駒說：「能夠有這個機會，是球員、大家都很努力，自己也在學習、累積經驗，選手們都有做好自己的本分。」
要說團隊「Keyman（關鍵人物）」，曾豪駒先說：「大家都很重要，每個人都是小螺絲，組合成一個團隊。」但如果真的要點出一人，曾豪駒說：「那就是林立。」
曾豪駒表示，今年陳俊秀、林泓育、朱育賢等中心打線，表現不如過去亮眼，「不過林立、陳晨威、林承飛、成晉等人，都有撐起打線，不至於落後太多，補起中心打線不穩的時候。」
猿隊近期將前三棒安排為藍寅倫、林立、成晉，考量這三人腳程快、擊球率高，期待在最近的關鍵時刻發揮效應，曾豪駒說：「每次變動，都是希望打擊的效應更好。」
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