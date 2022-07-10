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世運會／逆轉加拿大！中華女壘開紅盤

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊世運會首戰逆轉擊敗加拿大隊。圖／體育署提供
中華隊世運會首戰逆轉擊敗加拿大隊。圖／體育署提供

伯明罕世運會女壘賽程正式登場，中華隊首戰遭遇強敵加拿大隊，儘管先發小將柯夏愛在第二局挨兩轟提前退場，但即時換上蔡珈蓁止住對手攻勢，打線又在第三局打下4分一舉翻轉比數，並連續3局打下分數，中華隊最終以9：4擊敗加拿大隊，拿下分組賽首勝。

教練韓幸霖對於中華隊的逆轉勝表現十分肯定，她讚球員沒因舞台是世運會而緊張，打線有所發揮，即使面對球速超過100英哩的投手也不會畏懼。

韓幸霖透露，之前集訓時，有特別請兩位菲律賓的投手來餵球，幫助選手適應外國投手球速，世運會有看到效果。

女壘隊因疫情將近兩年沒有國際賽，因此在賽前至亞特蘭大移地訓練，並參加加拿大盃以賽代訓，韓幸霖表示，移地訓練非常有用，加拿大盃也幫助選手找回比賽感覺，選手在加拿大盃還會緊張，會因為太想表現反而不夠穩定，經過幾場和外國選手的較量後，狀況有越來越好，再加上情蒐小組的幫助，讓選手在賽前能提前知道對手的弱點，以便制定戰術應對。

中華隊本屆世運會與加拿大、美國和義大利分在B組，今天擊敗加拿大，下戰將碰美國隊尋求連勝。

中華隊同日其他賽事，滑輪溜冰部分，小將楊詠淇在女子1000公尺爭先賽殺進決賽，因智利選手犯規遞補拿下第4名，下午接著出戰1萬公尺淘汰賽可惜也無緣獎牌。

蹼泳好手何品莉在雙蹼100公尺繳出48秒46，距離自己的全國紀錄僅差0.01秒，拿下第6名。

保齡球女子雙人賽黃瓊瑤和簡秀蘭不敵哥倫比亞好手止步第一輪，空手道男子75公斤級徐瑋駿未能在分組循環賽出線，相撲好手孫佩妤、余庭、妮卡勒·麥尚、黃維凡、黃柏誠、姚來興皆未能晉級獎牌戰。

滑輪溜冰場地賽男子1萬公尺淘汰賽與競速無人機排名賽第四回合，因當地大暴雨中斷比賽，賽事將延到隔日進行。

中華隊世運會首戰逆轉擊敗加拿大隊。圖／體育署提供
中華隊世運會首戰逆轉擊敗加拿大隊。圖／體育署提供

中華隊 女壘 球速

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