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中職／洋將大限延至9/19 新人締約期限也延後

中央社／ 台北10日電
富邦洋投范米特。記者黃仲裕／攝影
富邦洋投范米特。記者黃仲裕／攝影

中華職棒賽季今年比較晚開賽，季中又因為疫情影響、賽程有延遲，聯盟今天公告，洋將大限由原訂的8月31日延後至9月19日，新人球員最後締約日，也調整至9月12日。

中華職棒33年賽季4月2日開打，較以往球季略為延後，球季中受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，既定賽程被迫延後一週。

聯盟今天發出公告，有關外籍球員註冊（洋將大限）、合約所屬球員轉為正式球員、自由契約球員註冊、自主培訓球員轉為正式球員等最後註冊期限規定，以及新人球員最後締結合約日規定，在與各球團討論後，決議將相關規定期限延後。

外籍球員註冊、合約所屬球員轉為正式球員、自由契約球員註冊、自主培訓球員轉為正式球員等最後註冊期限，由原訂8月31日調整至9月19日；新人球員最後締結合約日，由原訂8月31日調整至9月12日。

中華職棒

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