WBC／宿敵對決！日韓預賽同組 經典之戰睽違14年再現

世界棒球經典賽將於明年3月回歸，除了中華隊所在的A組，B組則有世界排名第一的日本隊和強權南韓隊，這是雙方自2009年後睽違14年再度於經典賽碰頭，日、韓宿敵對決想必精彩可期。

第五屆經典賽原定去年登場，不過因疫情順延至明年3月，日前世界棒球總會公布賽事舉辦城市和分組，首輪預賽分4組、每組5隊，取前2名晉級複賽。A組由中華隊作東，還有古巴、義大利、荷蘭和一支今年資格賽勝出的隊伍，而亞洲棒球強權日本、南韓，則和澳洲、中國等隊分在B組，明年3月9日至13日將於東京巨蛋進行首輪賽事，經典日、韓對決將再現。

經典賽自2006年起舉辦，前兩屆皆由日本奪冠，第三、四屆則拿下季軍。儘管日本的棒球世界排名高居第一位，但在經典賽面對南韓累積對戰成績4勝4敗，未有絕對優勢。南韓則在前兩屆經典賽分別奪下季軍、亞軍，不過之後兩屆都未晉級8強，所以日、韓大戰只在一、二屆時上演，明年將會是兩隊睽違14年再度交鋒。

日本隊本次由栗山英樹執掌兵符，他表示，每一場國際賽都是艱難的戰鬥：「無論如何我們都會戰勝對手，展現日本棒球的優秀面貌。」