中職／高溫是弱點 鋼龍拚出優質先發卻差點暈倒

高溫、潮濕的悶熱現象，是台北常見氣候，在美國出生的味全龍隊投手鋼龍差點沒撐過去，投完6局、91球就退場休息，但僅失1分的優質先發，仍幫助球隊以3：1擊敗富邦悍將隊，賽後直言：「我很明顯累了。」

今晚天母棒球場的龍隊與悍將隊之戰，鋼龍表現比之前不穩，單場3次四壞球追平本季最多，不過僅被對手敲出2支安打，將損失降到最低，表現仍獲得總教練葉君璋好評。

葉君璋也透露：「他不習慣台灣的天氣，說自己快暈倒了，怕他投倒在球場上，所以沒讓他續投。」鋼龍自己則說：「明顯累了，場上表現也露出疲態，但我盡一切努力留在場上，持續補充水分，只不過流得汗更多。」

賽後獲選單場MVP，鋼龍還是敬業地上去跳完舞蹈，他笑說：「小龍女的舞蹈真的是專業級，很難，自己的節奏跟得滿差的。」

龍隊從2日開始8天打了7戰，明天打完休兵1天又要面對5連戰，葉君璋表示，球隊正面對密集賽程，無論對投手、野手來說都很疲勞，「是新的考驗」。