中職／郭嚴文逆轉二壘打引路 桃猿明有望在家拋彩帶

郭嚴文第8局一棒掃出逆轉二壘打，幫助樂天桃猿隊以3：2擊敗統一獅隊，上半季封王魔術數字只剩M1，最快明天就將在桃園球場拋下酒紅色彩帶。

此戰因為昨晚打得過熱，今天比賽開打前，裁判即召集兩隊教頭林岳平、曾豪駒提醒，避免再釀爭端，比賽中一舉一動都令球迷高度好奇會不會又有大場面出現，此戰也湧入5350名觀眾為本季台南球場最高票房。

猿隊洋投狂威先發7局失2分，失分出現在第3局，陳重廷以不死三振開局，推進二壘後，林靖凱的安打為獅隊首開紀錄，他隨後盗上二壘，再靠胡金龍的安打跑回分數。

獅隊2：0的領先直到第7局才遭到進逼，朱育賢保送、林承飛二壘打攻占一、三壘，嚴宏鈞以滾地球送回1分，獅隊先發投手布雷克最終以106球完成7局好投，僅被敲5安打、失1分。

獅隊在第8局換上劉軒荅，登板前12球有10顆壞球，連2保送讓猿隊進占得點圈，邱浩鈞接手後先K掉林泓育，仍讓郭嚴文掃出逆轉戰局的兩分打點二壘打，也幫狂威打下獨居勝投榜領先的第8勝。

這場勝利進袋後，猿隊距離隊史第14座、成為「樂天桃猿」後的第一座季冠軍，只剩最後一哩路，明天將尋求在桃園球場拋下封王彩帶。