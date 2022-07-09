中職／鋼龍成功護巢 悍將逆風棄甲吞7連敗

中華職棒富邦悍將與味全龍隊今天在天母球場交手，龍隊先發投手鋼龍繳出6局失1分好投，率領球隊以3：1拿下勝利，悍將隊則吞下7連敗，追平自己保持的本季球隊最長連敗紀錄。

鋼龍今天開賽保送走在前，不過失分是在3局上，1出局後投出第2次保送，接著被盜壘成功、對手高飛推進，被王勝偉敲安而丟掉1分，4局雖然被高國麟敲出擊中全壘打牆頭的深遠飛球，不過彈回場內，僅是三壘安打，沒掉分。

鋼龍最終以91球投完6局，僅被敲2支安打，送出4次三振，另有3次保送，收下個人本季第6勝，幫助龍隊主場2連勝。

龍隊打線也在1局下就先給2分支援，林智勝在三壘有人時敲出安打，先馳得點，接著2出局後張祐銘的適時安打再追加1分，5局下拿莫．伊漾、劉基鴻連續2支二壘打將比數拉開到3：1。

悍將隊本季先前最長連敗是7連敗，如今又陷入一波連敗，對戰龍隊更是8連敗，本季對戰1勝12敗，位居絕對劣勢，悍將隊在天母球場已吞下5連敗，客場9連敗。