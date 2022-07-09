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中職／相隔2186天的中繼 羅力8球解決3人下班

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將隊先發投手羅力。圖／聯合報系資料照
富邦悍將隊先發投手羅力。圖／聯合報系資料照

富邦悍將隊今天在天母球場對上味全龍隊之戰，羅力在6局下登板中繼登板，個人生涯231場出賽中，第5次從牛棚出發，上一次已是相隔2186天之前。

從2012年加入中職以來，羅力生涯都是以先發為主，擔任牛棚經驗一隻手數得完，在今天之前2次是中繼、2次救援，拿下過1次中繼成功、2次勝投，最近一次是2016年7月14日對上中信兄弟隊，當時還效力於義大犀牛隊。

羅力在7月4日登板挑戰生涯百勝，然而比賽打到2局下因雨暫停，停賽超過1個半小時，場地還是無法恢復，聯盟決定保留比賽，由於用球數不多，悍將隊安排羅力今天登板中繼調整。

羅力面對龍隊只用8顆球就投出三上三下，分別讓張政禹敲出內野滾地、郭天信敲右外野飛球、李凱威內野滾地出局，7局下並未續投，而悍將隊仍以1：3落後。

羅力

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