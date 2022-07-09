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中職／狂威瀕臨狂起來邊緣 高國慶霸氣伸手不要起爭議

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅、樂天桃猿隊續戰台南球場，一舉一動都備受矚目。圖／截圖自CPBLTV
統一獅、樂天桃猿隊續戰台南球場，一舉一動都備受矚目。圖／截圖自CPBLTV

統一獅樂天桃猿隊昨天兩度板凳清空，今天兩隊續戰台南，一舉一動都備受關注，第6局「大學長」高國慶的打席，就讓猿隊先發投手狂威一度心浮氣躁，高國慶還伸手示意要對方冷靜。

此戰因為昨晚打得過熱，今天比賽開打前，裁判即召集兩隊教頭林岳平、曾豪駒提醒，避免再釀事端，比賽中的一舉一動都令球迷高度好奇會不會又有大場面出現。

面對猿隊以個性很狂聞明的洋投狂威，獅隊第3局由林靖凱、胡金龍的安打各帶1分打點，先取得2：0領先。

獅隊6局下的攻勢稍稍觸動神經，胡金龍先敲出安打上壘，再因失誤進占二壘，狂威對二壘上的胡金龍牽制，意外丟到胡金龍身上，連主播看了都一度緊張，只見「老胡」倒在地上扶著後腰，林承飛則是趕緊向他致意，還幫忙拍掉身上的紅土，超級溫暖又溫馨。

進入高國慶的打席，他在嘗試碰到球時球棒脫手而出，直朝投手的方向而去，這回狂威的情緒就明顯受到動搖。

面對即將狂起來的狂威，自家捕手嚴宏鈞伸手安撫，高國慶也示意並非有意、要對方冷靜，獅隊陣營的洋投羅昂則是已經站起身、緊盯場上情勢，幸好最終並未擴大爭端，狂威該局在林岱安的投手正面強襲球後化解危機。

統一獅、樂天桃猿隊續戰台南球場，一舉一動都備受矚目。圖／截圖自CPBLTV
統一獅、樂天桃猿隊續戰台南球場，一舉一動都備受矚目。圖／截圖自CPBLTV

高國慶 統一獅 樂天桃猿

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