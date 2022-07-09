中職／郭郁政多練二縫線平衡缺點 本季進步明顯

中職味全龍隊投手郭郁政本季出賽表現明顯進步，投手教練郭勝安透露是多了一顆二縫線速球、平衡缺點，製造滾地球的比例增加，收到不錯的效果，郭郁政昨天對富邦悍將先發拿下本季第4勝。

中華職棒味全龍隊投手郭郁政2019年參加味全龍自辦測試會，投手教練郭勝安透露，那時候看中郭郁政身材不錯，投球動作屬於先發型的球員，郭郁政當年選秀會被龍隊選入。

郭郁政去年球季一軍出賽總計18場出賽（8場先發），戰績1勝3敗，有1次救援失敗，防禦率5.80，今年球季定位先發，投出不錯成績，目前為止8場先發出賽，戰績4勝4敗，防禦率2.89。

被問起郭郁政今年的不同，郭勝安表示，過去郭郁政對比賽的解讀能力還沒有很好，今年這方面有明顯的進步，比賽的解讀能力還有對比賽的掌握度都很好，面對危機處理也很好。

郭勝安分析，郭郁政不是三振型的投手，之前比較容易被打出高飛球，這樣的型態容易形成大局，去年下半季建議他多二縫線，關鍵時刻增加讓打者打出滾地球的比例，收到不錯的成效。

龍隊總教練葉君璋也提到，過去郭郁政的直球會跑卡特的感覺，但只會往外角跑，讓打者比較好猜，多了二縫線速球，球會跑伸卡球的感覺，平衡去年的缺點。

郭郁政昨天對富邦悍將隊先發，總計用71球投6局，被敲出9支安打，投出1次三振，失掉1分非責失分，拿下個人本季第4勝；郭郁政目前為止生涯與悍將交手，4場先發、2場後援，戰績3勝，對戰防禦率1.31、數據亮眼，也被戲稱為新一代的「悍將殺手」。