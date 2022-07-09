中職／這行銷太火速 獅隊推出「智為我大哥」毛巾

統一獅、樂天桃猿隊昨天爆發衝突，胡智為一顆觸身球激起漣漪，在獅迷「胡智為！胡智為！」的喊聲中遭驅逐出場，球隊行銷超火速跟上話題，今天推出「智為我大哥」應援毛巾，回應獅迷期待。

昨役衝突在第4局梁家榮的釘鞋將林子豪擠離壘包時埋下種子，第6局面對梁家榮的打席前，主審上丘與胡智為講了幾句話，而他笑笑回應後的下一球就是觸身球，衝突就此引爆。

胡智為遭驅逐出場，情緒已經高漲的獅迷則是高喊「胡智為！胡智為！」對於以行動力挺隊友的胡智為，不少獅迷都被圈粉。

獅隊官方粉絲團今天「智為文」連發，先有他的生涯100K賀文，接著是新商品上架的預告文，使用由胡智為與太太艾璐拍攝的宣傳照，就已有不少球迷在底下留言「敲碗」要胡智為毛巾，獅隊火速回應，下午4點15分已端出「智為我大哥應援毛巾​」預購網址，1條售價450元。

有趣的是，棒球YouTuber「台南Josh」表態：「對不起了喵迷，這條我必須買」，馬上就被獅隊退單，「為了保護我大哥，台南Josh的訂單可能暫時無法出貨了。」