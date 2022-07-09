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中職／李宗賢妨礙跑壘釀失分 丘昌榮：要拉開安全距離
昨晚天母球場富邦悍將隊與味全龍隊之戰出現妨礙跑壘，龍隊拿莫．伊漾繞壘時與悍將隊二壘手李宗賢發生碰撞，悍將隊總教練丘昌榮今日表示，妨礙與否交由裁判認定，對方看起來有來碰，「自己也要小心。」
5局下拿莫敲安上一壘後，在隊友蔣少宏敲出左外野深遠安打時全力衝刺，但在繞過二壘時，與進壘又離開的李宗賢碰撞，最後在跑到本壘時遭到觸殺，不過他立刻手指二壘，裁判也在認定發生妨礙跑壘狀況下，判定得分。
丘昌榮今日受訪時指出，自己重看畫面，看起來是拿莫「來碰」，但也認為自家球員要小心，「他當下可能想接球，但還是要提早拉開安全距離。」
悍將在4局上無人出局的連3支安打，最後卻以0得分作收，丘昌榮說：「棒球就是這樣，原本有好機會形成大局，非常可惜，今年我們也常被對手形成大局，往往是一個失誤給對手機會，細節上沒有做好。」
高國麟昨晚敲出4支安打，不過2個守備瑕疵讓對手在3局下攻下4分，丘昌榮表示，有跟高國麟聊過，「打擊目前有調整回來，但守備也很重要，這點需要我們多去協助。」
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