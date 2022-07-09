快訊

大馬羽賽／化解4賽末點 戴資穎仍不敵陳雨菲無緣爭冠

刺殺安倍槍枝來源曝光 鄰居憶凶嫌房每晚傳怪聲：毛骨悚然

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／李宗賢妨礙跑壘釀失分 丘昌榮：要拉開安全距離

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊拿莫．伊漾（左）5局下本壘時原本被觸殺出局，但因跑壘時遭妨礙跑壘，後改判為回壘得分。記者余承翰／攝影
味全龍隊拿莫．伊漾（左）5局下本壘時原本被觸殺出局，但因跑壘時遭妨礙跑壘，後改判為回壘得分。記者余承翰／攝影

昨晚天母球場富邦悍將隊與味全龍隊之戰出現妨礙跑壘，龍隊拿莫．伊漾繞壘時與悍將隊二壘手李宗賢發生碰撞，悍將隊總教練丘昌榮今日表示，妨礙與否交由裁判認定，對方看起來有來碰，「自己也要小心。」

5局下拿莫敲安上一壘後，在隊友蔣少宏敲出左外野深遠安打時全力衝刺，但在繞過二壘時，與進壘又離開的李宗賢碰撞，最後在跑到本壘時遭到觸殺，不過他立刻手指二壘，裁判也在認定發生妨礙跑壘狀況下，判定得分。

味全龍隊拿莫．伊漾（右）5局下本壘時原本被觸殺出局，但因跑壘時遭妨礙跑壘，後改判為回壘得分。記者余承翰／攝影
味全龍隊拿莫．伊漾（右）5局下本壘時原本被觸殺出局，但因跑壘時遭妨礙跑壘，後改判為回壘得分。記者余承翰／攝影

丘昌榮今日受訪時指出，自己重看畫面，看起來是拿莫「來碰」，但也認為自家球員要小心，「他當下可能想接球，但還是要提早拉開安全距離。」

悍將在4局上無人出局的連3支安打，最後卻以0得分作收，丘昌榮說：「棒球就是這樣，原本有好機會形成大局，非常可惜，今年我們也常被對手形成大局，往往是一個失誤給對手機會，細節上沒有做好。」

高國麟昨晚敲出4支安打，不過2個守備瑕疵讓對手在3局下攻下4分，丘昌榮表示，有跟高國麟聊過，「打擊目前有調整回來，但守備也很重要，這點需要我們多去協助。」

富邦悍將隊5局下遭判妨礙跑壘，總教練丘昌榮（中）上場抗議無效。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊5局下遭判妨礙跑壘，總教練丘昌榮（中）上場抗議無效。記者余承翰／攝影

丘昌榮 李宗賢

延伸閱讀

中職／0出局3安打卻死壘間 富邦悍將101種得不了分的方式

中職／丘總疫後回歸 林哲瑄等5選手同日返一軍助陣

中職／悍將首兩日確診名單全數解隔 只剩丘昌榮

中職／丘總無緣測試會點兵 「龍總」率其他教練團出席

相關新聞

中職／梁家榮有沒有「故意」？葉君璋認為非重點

昨晚統一獅與樂天桃猿戰爆發衝突，起火點是4局下梁家榮守備時踩到林子豪的右手，味全龍隊總教練葉君璋也關注此事，他認為單純就...

中職／以沙巴西亞為例 葉君璋想起故意觸身「被相挺」的好

昨晚統一獅與樂天桃猿戰爆發衝突，胡智為對梁家榮投出故意觸身球，今天收到罰單2萬元，味全龍隊總教練葉君璋以自身經驗來看，「...

中職／獅猿暴走衝突後 撞人的蔡鎮宇遭禁賽10場、罰11萬

昨晚的獅猿「天王山」之戰演變出2波板凳清空衝突，共3人遭驅逐出場、1人為勒令退場，樂天桃猿隊蔡鎮宇大動作推人不僅被判驅逐...

中職／李宗賢妨礙跑壘釀失分 丘昌榮：要拉開安全距離

昨晚天母球場富邦悍將隊與味全龍隊之戰出現妨礙跑壘，龍隊拿莫．伊漾繞壘時與悍將隊二壘手李宗賢發生碰撞，悍將隊總教練丘昌榮今...

專訪／文化近年成球星搖籃 三劍客力拼當中職選秀黑馬

文化大學近年持為職棒球星搖籃，從近年來的旅日打者「大王」王柏融、旅美強投劉致榮到中職的桃猿朱育賢、味全龍「天哥」郭天信等好手，目前都已站穩一席之地，而今年因為職棒第6隊台鋼雄鷹的加入，吸引更多文化好手

中職／傳韓職挖角象魔力 兄弟球團坦言「有其他發展機會」

南韓職棒SSG登陸者隊啟動洋投補強，腦筋動到中信兄弟隊左投象魔力身上，南韓媒體今天報導象魔力即將完成簽約、披上登陸者球衣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。