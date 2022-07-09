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中職／以沙巴西亞為例 葉君璋想起故意觸身「被相挺」的好

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊總教練葉君璋。 聯合報系資料照
味全龍隊總教練葉君璋。 聯合報系資料照

昨晚統一獅與樂天桃猿戰爆發衝突，胡智為梁家榮投出故意觸身球，今天收到罰單2萬元，味全龍隊總教練葉君璋以自身經驗來看，「故意觸身球不是好文化，但在某些情境下，會讓隊友感受到相挺。」

獅猿戰因4局下梁家榮守備時踩到林子豪的手埋下衝突種子，6局上梁家榮打擊時，主審已先告誡胡智為不可有故意狙擊之投球，但胡智為第一球就砸中梁家榮右臀，立刻被裁定驅逐出場。

葉君璋以旁觀者角度看，「這樣的舉動也許是不好的示範，不過至少不是頸部以上，是丟屁股，有符合所謂的潛規則，把傷害降到最低。」

葉君璋也指出，先前對上獅隊時，自家投手曾對陳鏞基投出頭部觸身球，「大家應該也知道不是故意，但是不是危險球？我認為是，或許這部分也要有些規範。」中職先前規定，投手投出頸部以上觸身球，必須勒令退場，目前此條例已取消。

葉君璋回憶球員時期，自己作為隊上的主力捕手，也曾在冠軍戰感受到對方有意投觸身球，「結果我們投手就問我，要不要回應？」這類事情在職棒早年很常見。

葉君璋認為，胡智為的行為當然不應該學習，「但某些情況下，確實會激起團隊的火花，隊友互動、默契的氛圍會感受到，大家真的是為了你。」

葉君璋也舉例，洋基隊沙巴西亞在2018年曾因投出觸身球被趕出場，結果差2局沒能達到激勵獎金門檻，少賺50萬美元，「那時候大家看法如何？為了隊友、團隊，滿不容易的。」

葉君璋 梁家榮 胡智為

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