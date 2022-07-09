中職／梁家榮有沒有「故意」？葉君璋認為非重點

昨晚統一獅與樂天桃猿戰爆發衝突，起火點是4局下梁家榮守備時踩到林子豪的右手，味全龍隊總教練葉君璋也關注此事，他認為單純就Play來看，「故意不故意不該作為改判依據。」

台南球場獅猿戰4局下，猿隊捕手牽制三壘時，三壘手梁家榮躍起接球，落地時踩到跑壘的林子豪，當下裁判認定安全回壘，但經猿隊挑戰、技術委員審視後認為應非故意行為。

根據中職棒球規則補述3.26 【野手強行佔據壘包之規定】野手於壘包上採取守備時，經裁判認定「故意」用手、腳或身體推擠跑者離壘，或持球之手觸殺時故意將跑者滑壘之腳提高，企圖將跑者觸殺出局，該觸殺行為視為違規無效行為。

葉君璋後來也有看到這個Play，他表示：「不應該用故不故意去作為改判的依據。」葉君璋透露，之前聯盟曾與總教練開會討論過，守備員不可以用腳、膝蓋或其他部位去擋住壘包。

而葉君璋也認為，自己看過影片後，主觀認為應該是林子豪先回壘、手才被踢出去，「就算是不小心把手踢出去，也看不出改判的原因。」

葉君璋指出，現代棒球開始將球員安全擺在前面，如著名的本壘衝撞規則修改，就是為了保護球員、延長運動生涯，「昨天不管有沒有不小心，有沒有違反這個原則？大家心中有一把尺。」