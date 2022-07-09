快訊

逾3千人集結凱道！禁行機車40年 白牌機車今騎上忠孝西路

蔡總統下半旗悼安倍晉三 引發正、反兩極評論

台中谷關落水失蹤16歲少年尋獲 卡潭底無生命跡象

中職／梁家榮有沒有「故意」？葉君璋認為非重點

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
昨晚統一獅與樂天桃猿戰爆發衝突，起火點是4局下梁家榮守備時踩到林子豪的右手。圖／擷取自CPBL TV
昨晚統一獅與樂天桃猿戰爆發衝突，起火點是4局下梁家榮守備時踩到林子豪的右手。圖／擷取自CPBL TV

昨晚統一獅與樂天桃猿戰爆發衝突，起火點是4局下梁家榮守備時踩到林子豪的右手，味全龍隊總教練葉君璋也關注此事，他認為單純就Play來看，「故意不故意不該作為改判依據。」

台南球場獅猿戰4局下，猿隊捕手牽制三壘時，三壘手梁家榮躍起接球，落地時踩到跑壘的林子豪，當下裁判認定安全回壘，但經猿隊挑戰、技術委員審視後認為應非故意行為。

根據中職棒球規則補述3.26 【野手強行佔據壘包之規定】野手於壘包上採取守備時，經裁判認定「故意」用手、腳或身體推擠跑者離壘，或持球之手觸殺時故意將跑者滑壘之腳提高，企圖將跑者觸殺出局，該觸殺行為視為違規無效行為。

葉君璋後來也有看到這個Play，他表示：「不應該用故不故意去作為改判的依據。」葉君璋透露，之前聯盟曾與總教練開會討論過，守備員不可以用腳、膝蓋或其他部位去擋住壘包。

而葉君璋也認為，自己看過影片後，主觀認為應該是林子豪先回壘、手才被踢出去，「就算是不小心把手踢出去，也看不出改判的原因。」

葉君璋指出，現代棒球開始將球員安全擺在前面，如著名的本壘衝撞規則修改，就是為了保護球員、延長運動生涯，「昨天不管有沒有不小心，有沒有違反這個原則？大家心中有一把尺。」

葉君璋 林子豪 梁家榮

延伸閱讀

中職／梁家榮觸殺踩手爭議 聯盟技術委員認證：應非故意

中職／猿獅衝突導火線是牽制 餅總引用規則說明

中職／關鍵1戰2衝突4人被趕 猿勝獅重新點亮M3

中職／第二度清空板凳！獅猿衝突連環爆 蔡鎮宇猛推劉予承

相關新聞

中職／傳韓職挖角象魔力 兄弟球團坦言「有其他發展機會」

南韓職棒SSG登陸者隊啟動洋投補強，腦筋動到中信兄弟隊左投象魔力身上，南韓媒體今天報導象魔力即將完成簽約、披上登陸者球衣...

中職／獅猿暴走衝突後 撞人的蔡鎮宇遭禁賽10場、罰11萬

昨晚的獅猿「天王山」之戰演變出2波板凳清空衝突，共3人遭驅逐出場、1人為勒令退場，樂天桃猿隊蔡鎮宇大動作推人不僅被判驅逐...

中職／梁家榮觸殺踩手爭議 聯盟技術委員認證：應非故意

統一獅與樂天桃猿隊昨天在台南球場兩度板凳清空，事件起源於4局下梁家榮對林子豪的踩手爭議，聯盟今天在懲處案中也一併說明，經...

專訪／文化近年成球星搖籃 三劍客力拼當中職選秀黑馬

文化大學近年持為職棒球星搖籃，從近年來的旅日打者「大王」王柏融、旅美強投劉致榮到中職的桃猿朱育賢、味全龍「天哥」郭天信等好手，目前都已站穩一席之地，而今年因為職棒第6隊台鋼雄鷹的加入，吸引更多文化好手

中職／持續訓練等機會 前獅隊黃恩賜自認比巔峰時期還佳

前統一獅34歲內野手黃恩賜去年底遭獅隊釋出，隨著今年第六隊成立，又給他重返中職繼續再戰的希望，日前黃恩賜談到再一次有追夢機會的感受、以及過去這段期間的自我調整。 黃恩賜在2010年選秀獲統一獅第5指

中職／梁家榮有沒有「故意」？葉君璋認為非重點

昨晚統一獅與樂天桃猿戰爆發衝突，起火點是4局下梁家榮守備時踩到林子豪的右手，味全龍隊總教練葉君璋也關注此事，他認為單純就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。