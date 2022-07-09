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棒球／台鋼雄鷹資助高雄少棒小將赴美 陳其邁到球場打氣

中央社／ 高雄9日電
高雄市代表隊將代表台灣赴美國德州參加小馬聯盟野馬級少棒賽，卻面臨經費困境，台鋼雄鷹表示將贊助剩餘款項，高雄市長陳其邁（前右）8日下午特別到球場，為加緊練習的小選手加油打氣。 （高雄市政府提供）中央社
高雄市代表隊將代表台灣赴美國德州參加小馬聯盟野馬級少棒賽，卻面臨經費困境，台鋼雄鷹表示將贊助剩餘款項，高雄市長陳其邁（前右）8日下午特別到球場，為加緊練習的小選手加油打氣。 （高雄市政府提供）中央社

高雄市代表隊月底將代表台灣赴美國德州參加小馬聯盟野馬級少棒賽，卻面臨經費困境，台鋼雄鷹表示將贊助剩餘款項，高雄市長陳其邁親赴球場為小選手加油，並告知這個好消息。

以高雄市苓雅區中正國小負責籌組的高雄市代表隊，今年5月在TOTO盃全國少棒錦標賽勇奪冠軍，取得美國小馬聯盟（PONY）野馬級（11-12歲組）世界少棒錦標賽的國家代表權，月底將赴美國德州參賽。

由於學校需自行籌措出國比賽經費約新台幣300萬元，雖獲高市府、教育部體育署等單位支持，經費仍短缺100萬元，一度讓師生、家長擔憂。

高雄市政府今天新聞稿指出，經協調，台鋼集團、台鋼雄鷹職棒隊表示將全力贊助不足款項，促成小選手前進美國小馬聯盟世界少棒錦標賽的夢想，也盼藉由支持三級棒球，培養出更多高雄在地選手。

陳其邁昨天下午親自前往中正國小棒球場，為正在大熱天下揮汗加緊練習的小朋友加油打氣，並告知大家可以安心前往美國追夢的好消息，要大家「不用擔心，全力專心練球，前進世界少棒錦標賽」。小選手們聽到消息都興高采烈、熱情回應。

教育局長謝文斌表示，小選手們將在7月28日到8月1日到美國德州比賽，高市府繼續提供必要協助，也歡迎大家一起為高雄市代表隊加油。

中正國小校長吳軒銘說，非常感謝陳其邁、教育局與運發局對代表隊的經費補助與協調爭取，讓代表隊無需擔心經費，將勤加練習，希望能繼2016、2018後，第3度拿到世界冠軍回報大家。

台鋼雄鷹 棒球

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