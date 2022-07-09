中職／聯盟還原程序 胡智為在啟動「小房間」前已遭驅逐

統一獅、樂天桃猿隊昨天爆發火爆衝突，今天懲處判決出爐，聯盟也還原當下經過，啟用「小房間」並非檢視胡智為的投球是否為蓄意觸身球，而是要看在衝突中有無其他揮拳行為。

聯盟表示，6局上在梁家榮上場打擊前，主審即意識到有狀況，因此上投手丘告誡不得有故意狙擊之投球，結果第1球就是觸身球，引發第一波衝突，衝突止歇後，胡智為在此時即已確定遭驅逐出場，主審回到審判室與審判小組檢視畫面，是為了檢查是否有其他揮拳行為。

本場比賽6局上，1人出局後，主審在梁家榮上場打擊前有意識到狀況，特別上投手丘告誡投手胡智為，不可有故意狙擊之投球，但胡智為第一球即砸中梁家榮，故意狙擊意圖明顯，引發第一波衝突，衝突結束後，胡智為已確定遭驅逐出場，主審走回審判室與審判小組審視畫面，藉由畫面重新審視，是否有其他揮拳等行為，用以判定是否有其他選手應驅逐出場。審視後，以麥克風向球迷宣告，僅胡智為經告誡後還故意狙擊之投球遭驅逐出場，並予以兩隊口頭警告，比賽後續若再出現觸身球，投出觸身球之投手必須勒令退場。

7局上，梁家榮再次上場打擊，投手劉予承投出之第二球砸中梁家榮，引爆第二波衝突，主審立即宣告劉予承勒令退場，衝突結束後，主審再次走回審判室與審判小組審視畫面，審視後，判定率先惡意衝撞攻擊選手的蔡鎮宇驅逐出場、粗暴動作的柯瑞驅逐出場，劉予承則勒令退場。

聯盟依球團隊職員違規懲處第14條規定：遭驅逐出場人員罰則、及第17條規定：球團隊職員在比賽進行中，若有對對方隊職員言語侮辱、惡言惡語、粗暴動作等不正行為者，處罰款1至3萬元、並得禁賽1至3場。若有鬥毆行為者，初犯人員處罰款10萬元、禁賽10場；再犯者，加倍處罰或永不得參與聯盟比賽。

決議：

樂天蔡鎮宇選手比賽中衝撞攻擊選手遭驅逐出場，處罰款11萬元 、禁賽10場。（禁賽部分於7月18日可登錄一軍起執行）

統一柯瑞選手粗暴動作不正行為遭驅逐出場，處罰款2萬元、禁賽1場。（即日起執行禁賽）

統一胡智為選手故意狙擊之投球遭驅逐出場，處罰款2萬元。

另有關4局下，樂天捕手牽制統一三壘跑壘員林子豪，三壘審判定SAFE，經輔助判決審視，林子豪的手離開三壘壘包改判OUT。有關梁家榮躍起接球落地時踩到跑壘員林子豪的手部，技術委員審視後認為應非故意行為。

根據規則補述3.26 【野手強行佔據壘包之規定】野手於壘包上採取守備時，經裁判認定「故意」用手、腳或身體推擠跑者離壘或持球之手觸殺時故意將跑者滑壘之腳提高，企圖將跑者觸殺出局，該觸殺行為視為違規無效行為，將以違反運動精神警告一次，再犯者驅逐出場。