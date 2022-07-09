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專訪／文化近年成球星搖籃 三劍客力拼當中職選秀黑馬

聯合新聞網／ 編輯 邱柏勳／綜合報導
(左）高偉強（中）羅人豪（右）翁皓翔 圖/高偉強、羅人豪、翁皓翔提供
(左）高偉強（中）羅人豪（右）翁皓翔 圖/高偉強、羅人豪、翁皓翔提供

文化大學近年持為職棒球星搖籃，從近年來的旅日打者「大王」王柏融、旅美強投劉致榮到中職的桃猿朱育賢、味全龍「天哥」郭天信等好手，目前都已站穩一席之地，而今年因為職棒第6隊台鋼雄鷹的加入，吸引更多文化好手投入選秀，其中就包括二游翁皓翔、外野長槍羅人豪以及「二刀流」高偉強，三人今年都有去參加台鋼測試會，而翁皓翔更獲得球隊的推薦，至於羅人豪曾入選過國家培訓隊，高偉強則在高三時也奪下過玉山盃最佳外野手，三人也都認為自己擁有成為職棒即戰力的實力。

雖然大學期間未獲過多機會，但翁皓翔靠著自律及努力獲得台鋼球團的推薦 翁皓翔提供
雖然大學期間未獲過多機會，但翁皓翔靠著自律及努力獲得台鋼球團的推薦 翁皓翔提供

獲得台鋼推薦的游擊手翁皓翔畢業於青棒強權穀保家商，在大學期間一直沒有很突出的表現與上場機會，但在這過程中不斷持續訓練等待機會到來，自己多少都會認為實力被外界低估，但這反而成為努力的動力，他談及大學與高中的成長時表示：「穀保的時候，周教練幫助我打好很多守備的基礎，而到了文化後，廖總則帶給我很多不同的打擊方式，讓我懂得學會手腕的運用，進而讓打出去的球品質更好。」

高偉強轉練投手僅2年，就能成為球隊的主力後援 高偉強提供
高偉強轉練投手僅2年，就能成為球隊的主力後援 高偉強提供

用投手身份參加選秀的高偉強，雖然曾經在高中時拿過玉山盃最佳外野手，不過到了文化大學後，被廖敏雄總教練相中擁有當投手的淺力，開啟「二刀流」生涯，更在大四時成為球隊的主力牛棚，對此他表示正式專心於投手是受到廖總與學長陳真的鼓勵：「因為大三前都是二刀流，但在後來陳真學長對我說要是真的有淺力成為投手，那就專心朝這方向去練，因此在跟廖教練討論後決定，試著朝投手試試看，也很感謝教練願意讓我嘗試給予機會。」

曾入選國家培訓隊的羅人豪，去年選秀失利，今年改進缺點後，將再戰選秀會期望成為黑馬 羅人豪提供
曾入選國家培訓隊的羅人豪，去年選秀失利，今年改進缺點後，將再戰選秀會期望成為黑馬 羅人豪提供

至於曾經入選過國家培訓隊的外野手羅人豪，其實去年就曾參與選秀會，可惜最終落選，今年回到校園後，對於各方面都更努力加強，並激勵自己從哪跌倒就從哪站起來，可惜今年外野人才眾多，在聯賽時並無太多上場機會，他說：「雖然有點錯愕，畢竟打數真的不多，但低潮時，致榮學長都會給建議，進而讓我的心態更成長。」

三人一致認同到了文化大學後，讓他們心態上都有所成長變得更加韌性，同時很感謝廖敏雄總教練願意給予機會，以及黃義哲教練幫助心態上的開導，高偉強就表示，「其實很感謝廖總跟黃教練幫助我成長，除此之外我很感謝我的女友跟馬熙傑學長，在我低潮時幫助我走出來。」

訪問的最後三人都認為自己擁有成為職棒即戰力的潛力，翁皓翔就說：「相信自己的守備、打擊能力都能為球隊建功，還有跑壘速度能幫助球隊。」而羅人豪則覺得自己的打擊能力能複製到職業場上並展現破壞力；高偉強雖然轉練投手僅2年，但對自己的三振能力很有信心。

綜合評估，經過這4年在競爭激烈的文化大學磨練，三人都具有成為選秀會上黑馬的實力，也期待他們能7月11日的中職選秀會上夢想成真，一圓自己的職棒夢。

文化大學 玉山 都更 夢想

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