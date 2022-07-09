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中職／梁家榮觸殺踩手爭議 聯盟技術委員認證：應非故意

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
4局下梁家榮對林子豪牽制時的踩手爭議，聯盟今天在懲處案中也一併說明，經過技術委員審視後，認為應非故意行為。 截圖自CPBL TV
4局下梁家榮對林子豪牽制時的踩手爭議，聯盟今天在懲處案中也一併說明，經過技術委員審視後，認為應非故意行為。 截圖自CPBL TV

統一獅與樂天桃猿隊昨天在台南球場兩度板凳清空，事件起源於4局下梁家榮林子豪觸殺時的踩手爭議，聯盟今天在懲處案中也一併說明，經過技術委員審視後，認為應非故意行為。

這場火爆戰役在4局下埋下衝突引線，猿隊牽制三壘上的林子豪，原先判定安全回壘，但經過輔助判決後，因林子豪的手有離開三壘壘包改判出局，然因當時梁家榮的腳踩在林子豪的手上，才導致他的離壘，也引發獅隊不滿。

獅隊總教練林岳平賽後引述棒球補述3.26野手強行佔據壘包之規定提到，「野手於壘包上採取守備時，經裁判認定『故意』用手、腳或身體推擠跑者離壘或持球之手觸殺時故意將跑者滑壘之腳提高，企圖將跑者觸殺出局，該觸殺行為視為違規無效行為，將以違反運動精神警告一次，再犯者驅逐出場。」

聯盟今天對此說明，有關梁家榮躍起接球落地時踩到跑壘員林子豪的手部，技術委員審視後認為應非故意行為。

林子豪 梁家榮 樂天桃猿

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