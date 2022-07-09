中職／傳韓職挖角象魔力 兄弟球團坦言「有其他發展機會」

南韓職棒SSG登陸者隊啟動洋投補強，腦筋動到中信兄弟隊左投象魔力身上，南韓媒體今天報導象魔力即將完成簽約、披上登陸者球衣；兄弟球團對此回應，象魔力有表達在其他國家有發展機會，但目前合約細節尚未確定，球團不便公布。

象魔力去年還在大聯盟馬林魚隊出賽，球季尾聲助拳兄弟，儘管成績普普，但球隊對他依然看好、決定簽回，今年也展現真本事，目前以7勝並列勝投王，防禦率2.56排名聯盟第5，他是兄弟高度倚賴的洋投，然而今天傳出被挖角消息。

韓媒指出，登陸者補強洋投，原先鎖定一名現役大聯盟投手，但進展並不順利，同時也將目光望向中職，與象魔力的簽約已到最後階段、即將完成。

對於韓媒報導，兄弟球團回覆：「象魔力在其他國家有發展機會，但是合約還有細節尚未確定，暫時不方便公布，謝謝大家關心。」

兄弟目前陣中共有5名外籍戰力，一軍為3名洋投象魔力、德保拉、泰迪，二軍則有洋砲福來喜以及剛註冊為合約所屬的「和製潛水艇」牧田和久。