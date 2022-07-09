中職／獅猿暴走衝突後 撞人的蔡鎮宇遭禁賽10場、罰11萬

昨晚的獅猿「天王山」之戰演變出2波板凳清空衝突，共3人遭驅逐出場、1人為勒令退場，樂天桃猿隊蔡鎮宇大動作推人不僅被判驅逐出場，據了解，聯盟將祭出禁賽10場、罰款11萬元的處分。

昨晚在台南球場的統一獅與樂天桃猿隊之戰，因4局下梁家榮守備時，腳踩到林子豪回壘的右手，在6局上梁家榮被胡智為觸身球擊中，引爆第一波板凳清空，胡智為則因故意觸身球遭驅逐出場。

7局上又輪到梁家榮打擊，此時獅隊劉予承又投出觸身球，被下放二軍但隨隊中的蔡鎮宇一馬當先衝上投手丘，推了劉予承一把，引爆第二波衝突，最後猿隊蔡鎮宇、獅隊柯瑞都遭驅逐出場，劉予承則為勒令退場。

根據聯盟規定，驅逐出場者有另外處分，據了解，蔡鎮宇將受到禁賽10場、罰款11萬元處罰，另外柯瑞則因衝突時有大動作，被禁賽1場、罰款2萬元，胡智為則是因故意狙擊之投球，罰款2萬元。