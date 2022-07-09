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中職／不當兄弟的象魔力？韓媒爆料：與SSG即將簽約

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟先發投手象魔力。報系資料照
中信兄弟先發投手象魔力。報系資料照

韓職棒SSG登陸者隊的洋將補強觸角，伸到中信兄弟隊左投象魔力身上，南韓媒體今天報導象魔力即將完成簽約、披上登陸者球衣。

象魔力今年為第2季效力兄弟，目前以7勝並列勝投王，防禦率2.56排名聯盟第5，成績相當出色，也是兄弟高度倚賴的洋投，然而今天傳出被挖角消息。

韓媒指出，登陸者洋投諾拉（Ivan Nova）雖有大聯盟90勝實績，但本季轉戰韓職後，12場先發只拿下3勝4敗、防禦率6.50，球隊早早決定換人，原先鎖定一名現役大聯盟投手，但進展並不順利，同時也將目光望向中職，與象魔力的簽約已到最後階段、即將完成。

兄弟目前陣中共有5名外籍戰力，一軍為3名洋投象魔力、德保拉、泰迪，二軍則有洋砲福來喜以及剛註冊為合約所屬的「和製潛水艇」牧田和久。

韓職 大聯盟 中職

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